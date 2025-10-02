El castillo medieval con el nombre más bonito de España está en Murcia: tiene más de mil años y está en una ciudad Conjunto Histórico-Artístico

Las puertas de este castillo que tiene más de mil años de vida están abiertas al público para disfrutar de una visita llena de historia y magia. Se encuentra en lo alto de la ciudad murciana de Lorca, donde las vistas se abren hacia el valle. ¿Por qué no viajar a un pueblito de Murcia en tu próxima escapada? Este castillo se refugia tras dos nombres por los que es conocido: la Fortaleza del Sol o el Castillo de Lorca. Cada año invita a miles de visitantes a pasear entre sus piedras milenarias en familia, con amigos o con tu pareja.

Puedes recorrer con calma los 52.000 metros cuadrados que se esconden tras sus murallas. Es un espacio vivo que combina patrimonio, naturaleza y experiencias adaptadas a todos los públicos y todas las edades. Desde sus torres y murallas, la panorámica de la ciudad resulta inolvidable, un regalo para quienes buscan un viaje donde mirar atrás con nostalgia. Este lugar se considera un fragmento vivo de la historia de España, testigo de batallas, fronteras y encuentros culturales que marcaron durante siglos el sureste de la Península Ibérica.

La historia viva que se esconde tras las paredes de la Fortaleza del Sol

Construido entre los siglos IX y XV, el castillo nació como bastión musulmán en la antigua Cora de Tudmir, bajo el nombre de Lurqa. Más tarde, tras la conquista cristiana en 1244 por el infante Alfonso de Castilla (futuro Alfonso X el Sabio), pasó a convertirse en una pieza estratégica de la frontera entre el Reino de Murcia y el Reino Nazarí de Granada. Durante más de 250 años, sus torres vigilaron los movimientos en una de las zonas más conflictivas del medievo hispano... ¿No te pone la piel de gallina?

El 5 de marzo de 1964, la ciudad de Lorca fue declarada Conjunto Histórico-Artístico, siendo el primer sector delimitado el del cerro del Castillo. Años más tarde, el castillo pasó a considerarse Bien de Interés Cultural (BIC) en la categoría de Monumento. Entre sus estructuras destacan la Torre Alfonsina, construida por orden de Alfonso X en el punto más alto del cerro, y la Torre del Espolón. Esta última sufrió graves daños tras el terremoto de 2011, pero a día de hoy sigue en pie y sirve como recordatorio de la resistencia y fragilidad de los monumentos históricos.

La historia viva que se esconde tras las paredes de la Fortaleza del Sol / Istock / Antonio Lopez Velasco

Qué ver en tu visita a la Fortaleza del Sol

Para quienes prefieran un recorrido pausado pueden aprovechar la audioguía gratuita disponible en la aplicación IZI Travel, con narraciones en español, inglés, francés, alemán y ruso. Tras el recorrido, no hay nada mejor que hacer una parada en Las Caballerizas del Castillo, la cafetería ubicada en pleno recinto, donde es posible probar sus propuestas gastronómicas totalmente sumergidas en este ambiente.

El castillo, además, cuenta con la certificación SICTED, forma parte del Club de Producto Grandes Castillos y Palacios Turísticos de España, esto refuerza su valor como destino cultural e imprescindible en la Región de Murcia. ¡Pero eso no es todo! El enclave también se convierte en un escenario apto para celebraciones y eventos privados: bodas, conciertos o encuentros especiales.

A diferencia de muchos lugares históricos, tiene una ventaja para los que viajan con animales: la fortaleza se declara pet friendly, permitiendo que las mascotas de compañía vayan con sus dueños durante el paseo. ¡Qué maravilla! En cuanto a horarios, el castillo adapta sus aperturas según la temporada, con días de verano en los que se extiende hasta la noche, regalando la experiencia de contemplar la fortaleza iluminada bajo las estrellas, una experiencia única. Por su parte, el acceso a los jardines es gratuito (excepto para grupos organizados), lo que lo convierte en una propuesta cultural y de ocio totalmente accesible.