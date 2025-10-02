Un autónomo de Murcia pierde la subida del 20% de su pensión de incapacidad permanente por no acreditar que dejó su negocio

En los últimos meses han cobrado notoriedad las informaciones sobre personas que han visto peligrar o incluso perder su pensión de incapacidad permanente por errores en el trámite de la solicitud.

Y en este contexto vuelve a aparecer un caso paradigmático ocurrido en Murcia: un trabajador autónomo que pidió que se le aplicara el incremento del 20% en la pensión de incapacidad permanente total que ya tenía reconocida, pero el Tribunal Supremo resolvió que no cumplía con los requisitos porque no había demostrado que hubiera abandonado la titularidad del negocio que gestionaba.

El proceso arranca en 2019, cuando el Juzgado de lo Social número 2 de Murcia le concedió al interesado una incapacidad permanente total derivada de sus dolencias, en relación a su labor como gerente de una empresa de distribución y reparto de electrodomésticos.

Esa resolución le aseguraba una pensión del 75% de la base reguladora, pero el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) la recurrió poniendo en cuestión no la incapacidad en sí misma, sino el derecho a obtener el incremento adicional que contempla la normativa.

El punto central del litigio se apoyaba en el artículo 38 del Decreto 2530/1970, que fija condiciones muy concretas para acceder a esa subida: el beneficiario no puede ser titular de un negocio mercantil o industrial, ni de explotaciones agrícolas o marítimo-pesqueras, entre otras. El Supremo, en una sentencia dictada el 19 de noviembre de 2024, entendió que el autónomo no había aportado pruebas suficientes para acreditar que había dejado por completo la titularidad de su negocio.

La clave, según recoge la resolución, está en la carga de la prueba: es decir, corresponde al propio pensionista demostrar que cumple todos los requisitos para beneficiarse del incremento extraordinario. En este caso al no aportar evidencias claras sobre el abandono de la titularidad mercantil, el Supremo corrigió lo que habían resuelto en instancias previas y concluyó que la pensión debía quedar en el 55% de la base reguladora sin derecho a la mejora.