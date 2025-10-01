Parece Alemania, pero es Murcia: el evento gratuito que trae al centro la degustación gastronómica nivel 'germánico'

Murcia parece haber encontrado en el formato de los food trucks y las ferias temáticas un filón para dinamizar el ocio en el centro. El Jardín Chino se ha convertido en los últimos años en el escenario fijo de conciertos, puestos de comida y celebraciones abiertas a todo tipo de público. Ahora a esa programación habitual se le suma un invitado especial: el Oktoberfest Paulaner 2025, que desde el 25 de septiembre hasta el 5 de octubre impregna la ciudad de "aires bávaros".

Influencers y sorteos para calentar el ambiente

En los últimos días varios perfiles locales y nacionales han compartido contenido sobre el evento para animar a la participación. Entre ellos, el reclamo de un sorteo que entregaba tres tickets de 50 euros para gastar dentro del recinto. El post dejaba claro que “no es obligatorio, pero si compartís el reel en historias y lo guardáis nos ayudáis mucho a traer más sorteos como éste”.

La estrategia parece funcionar: miles de usuarios han comentado, etiquetado amigos y difundido el contenido en redes sociales, generando expectación antes del inicio y dando a conocer la propuesta que tiene el reto de animar a salir (y gastar) a una población que acaba de finalizar las Fiestas de Primavera de la capital.

Qué se va a encontrar el visitante

La programación arrancaba con la rotura del primer barril de cerveza el jueves a las 20.00 horas, un gesto típico de esta fiesta de origen alemán que marcará el inicio de 11 días de música, gastronomía y cerveza.

La oferta culinaria mantiene la esencia de la edición anterior con salchichas, pretzels, codillo y litros de cerveza Paulaner, pero este año crece con hamburguesas, pizzas, foodtrays, perritos y propuestas internacionales, pensadas para un público más diverso. También se incluyen cervezas sin gluten y variedades 0,0, lo que abre la puerta a quienes buscan alternativas sin alcohol o con restricciones alimentarias.

El componente musical es otra de las apuestas fuertes: habrá conciertos en directo de lunes a jueves entre las 20:00 y las 22:00 horas, mientras que el resto de días estarán animados por DJs locales y nacionales, lo que garantiza un ambiente festivo distinto en cada jornada sin que decaiga el ritmo.

El acceso al evento será gratuito y el horario se adapta según el día: de lunes a viernes abrirá desde las 18.00 hasta la 01.00 horas, mientras que los fines de semana la apertura será al mediodía para aprovechar toda la jornada. Un detalle importante a tener en cuenta es que dentro del recinto no se admite el pago en efectivo, ya que solo se permite el uso de tarjeta o sistemas de prepago.