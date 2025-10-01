Graban la reacción de los peatones al "único" Ferrari Testarrosa de Murcia: "Absoluta locura"

En los últimos días se ha vuelto viral un vídeo en redes sociales que muestra la reacción de varios peatones al paso de un Ferrari Testarossa Koenig-Specials por una calle de Murcia. Las imágenes, captadas desde dentro del coche, dejan ver a grupos de personas que se detienen, observan el coche y hasta sacan el móvil para grabar.

Al parecer, lo que circulaba por las inmediaciones del centro comercial Montevida Plaza no era un Testarossa cualquiera, sino una de las preparaciones más radicales que se hicieron en los años 80. Según recuerda el portal especializado Motorpasión, detrás de esta máquina estaba Willy König: un excéntrico piloto alemán que no dudó en modificar sus Ferrari cuando vio que podía sacarles mucho más rendimiento del que ofrecía de serie.

Se trata de un deportivo con un motor de 12 cilindros, dos turbos, intercoolers y una preparación que llevó la potencia hasta los 1.000 caballos en su versión más extrema, que vio la luz en 1987.

Este vehículo puede pasar 0 a 100 km en 3,4 segundos y alcanza una velocidad punta declarada de 380 km/h. Además, su diseño firmado por Vittorio Strosek eliminaba las clásicas rejillas laterales del Testarossa, ensanchaba la carrocería y sumaba tomas de aire y un alerón inspirado en el Ferrari F40.

Se fabricaron apenas una docena de unidades de este modelo, algunas incluso en versión descapotable. Una rareza que, en subastas, ha superado los 200.000 euros y que ahora han podido ver algunos murcianos.