Xuso Jones explica por qué vive en Murcia y no en Madrid: "Todos los lunes me despierto a esta hora, a las cinco, pero es que me renta"

Hace tan solo unas horas, Xuso Jones, el cantante murciano y actual presentador del programa 'Lo sabe no lo sabe' y del pódcast 'Poco se habla' junto a Ana Brito, compartía en su cuenta oficial de TikTok un donde ha despejado una de las preguntas que más se repetían entre sus seguidores: por qué ha decidido vivir en Murcia y no instalarse en Madrid, donde se concentra la mayor parte de su actividad profesional.

No es la primera vez que el artista abre las puertas de su intimidad. Hace un par de años ya mostró su casa frente al mar en la Región de Murcia al medio especializado El Mueble, coincidiendo con su papel de presentador en Operación Triunfo 2023. Aquella vivienda llamaba la atención por su estilo moderno, con un gran salón de tonos claros, techos altos, terraza con vistas y hasta piscina de mármol: un hogar pensado al detalle que dejaba claro que Jones había apostado por regresar a su tierra después de varios años viviendo en Madrid.

Lo que muchos no sabían

Pero lo que a buena parte del público le quedaba en el aire era el motivo de esa decisión y por qué habría decidido volver a Murcia pudiendo haber seguido en la capital o en cualquier otra gran ciudad.

En las imágenes que ha publicado hoy, grabadas a primera hora de la mañana tras coger un tren rumbo a Madrid, el artista reconoce que su elección no es la más cómoda a nivel laboral: “Me he despertado a las cinco y he cogido el tren de las seis y media”.

El valor de volver a casa

Jones explica sin rodeos que estar en Murcia, cerca de los suyos, compensa cualquier madrugón: “Es que si supierais lo que siento yo cada vez que llego de nuevo a Murcia... estar con la familia en mi tierra es una sensación, te lo juro, que vamos, ni por todos los madrugones del mundo”.

Deja ver lo que para él significa regresar cada semana a su ciudad natal. “Todos los lunes me despierto a esta hora, a las cinco, pero es que me renta. Me merece la pena llegar a Murcia, irme a la playica, quedar con los amigos, sentir sobre todo que estoy en casa”.

Una vida entre trenes y grabaciones

El presentador reconoce que, por trabajo, sería más sencillo establecerse en Madrid porque programa 'Lo sabe no lo sabe' le obliga a recorrer buena parte del país y la capital sería un punto de partida mucho más cómodo pero que para Jones el bienestar personal pesa más: “La sensación esa de vivir donde sabes que es tu lugar es una sensación espectacular”.