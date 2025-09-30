Sara Marin, doctora murciana experta en microbiota: "Las mujeres engordamos más con los años"

El aumento de peso involuntario es uno de los problemas que más preocupan a la población. No se trata solo de estética, también de salud. Con el paso de los años se acentúa todavía más y en el caso de las mujeres puede estar directamente relacionado con cambios hormonales.

La enciclopedia médica del portal especializado MedlinePlus recoge cuáles son algunas de las causas habituales como la menopausia, el embarazo, el síndrome de ovario poliquístico, una tiroides hipoactiva o incluso el síndrome de Cushing.

A partir de este suelo médico como contexto, la doctora murciana Sara Marín, reconocida por su labor divulgativa en Instagram a través de la cuenta 'Un café con tu doctora', ha querido responder a una de las grandes preguntas que se hacen muchas mujeres: ¿por qué engordamos más con los años?

¿Por qué engordamos más con los años?

Fiel a su estilo claro y pedagógico, Marín recurre a un ejemplo muy visual: “La insulina es como un coche que transporta el azúcar”. Explica que, cuando los estrógenos se encuentran en niveles altos, ese coche lleva la glucosa directamente a las células musculares, donde se utiliza como energía.

El problema llega con el paso de los años, cuando los estrógenos disminuyen y las células empiezan a “rebelarse” y dejan de reconocer bien a ese "cochecito". En palabras de la doctora: “En la grasa sí que reconocen bien al cochecito y se va todo el azúcar para allá acumulándose”. Dicho de otra forma con los años se va menos energía a los músculos y más al tejido adiposo.

La especialista recuerda que en el intestino existe un grupo de bacterias conocido como estroboloma, directamente vinculado con los estrógenos y que cuando estos bajan, también disminuyen las bacterias beneficiosas y aumentan las nocivas dando como resultado antojos más frecuentes, inflamación y lo que muchas llaman “barriguita”.

Alimentación, control del estrés y suplementación

Sara Marín no se queda solo en la explicación, también da pautas prácticas para afrontarlo. La primera clave está en la alimentación, pero no únicamente en comer sano, sino en saber cómo organizar los platos. La doctora recomienda alcanzar los 30 gramos de proteína en el desayuno. Para hacerse una idea, “70 g de pechuga de pollo son 15 g de proteína; 1 huevo son 6 g; 30 g de queso fresco son 5 g”. Reconoce que en muchos casos no se llega a esa cifra, por lo que sugiere apoyo con colágeno o proteína en polvo.

Además también insiste en que el orden sí altera el producto, aconsejando tomar primero la fibra, después la proteína y al final los hidratos, de manera que la fibra actúe como red para que los azúcares no se disparen tan rápido en sangre. Otro aspecto clave es controlar el estrés, ya que el exceso de cortisol altera tanto la microbiota como la insulina y los estrógenos.

Otro de los puntos donde Marín quiso detenerse es en la suplementación: “Parece que estamos locos con los suplementos pero el problema es que los alimentos hoy no contienen los minerales suficientes”. Entre los más importantes para la mujer destacan el Omega 3, por su acción antiinflamatoria y protección cardiovascular, el magnesio, útil frente al cansancio, la fatiga y los síntomas de la menopausia, o la creatina, que ayuda a la fuerza muscular y la salud mental, sobre todo a partir de los 35. A ellos se suman los probióticos, imprescindibles para el equilibrio de la microbiota, y el colágeno, recomendado desde los 30-35 años para articulaciones, piel y cabello.

También detalló cómo tomarlos para mejorar su eficacia: los probióticos en ayunas, el Omega 3 acompañado de comidas con grasa, la creatina y el colágeno junto a la comida principal, y el magnesio preferiblemente por la noche.