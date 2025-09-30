Un esqueleto de 20 años y 15 plantas que domina el 'skyline' de Murcia: así fue el último intento de hotel de 5 estrellas antes del Arco de San Juan

El del carril bici de la avenida Miguel Induráin (cuya eliminación acaba de anunciar el Ayuntamiento en favor del tráfico rodado) no es el único fracaso que reina en esta transitada vía. Muy cerca todavía se levanta un coloso a medio hacer: la torre de quince plantas que la familia Koplowitz quiso convertir en el primer hotel de cinco estrellas de Murcia y que dos décadas después sigue siendo solo un esqueleto en el horizonte de la ciudad.

La inminente apertura en primavera de 2026 del Royal Hideaway Palacio San Juan, impulsado por Grupo Barceló y Grupo Fuertes en pleno centro histórico, plantea inevitablemente la pregunta sobre cómo es posible que Murcia, séptima capital de provincia en población, no haya tenido hasta ahora ningún alojamiento de esta categoría. El rastro de la respuesta a través de la hemeroteca conduce hasta el nombre del hotel Huerto del Emir.

De la ilusión a la ruina a medio construir

El proyecto se presentaba en 2005 con grandes titulares: la cadena Hospes, dirigida por Pedro Cortina Koplowitz, apostaba por Murcia tras un estudio de mercado que señalaba la falta de camas hoteleras en la ciudad. En un solar de 3.200 metros cuadrados, donde antes estaban las cocheras de la empresa Busmar, se iba a levantar una torre acristalada de 15 plantas y 102 habitaciones (seis de ellas suites) que incluirían piscina en la azotea, spa, gimnasio y un jardín de 1.500 metros cuadrados pensado para celebraciones.

La inversión prevista superaba los 60 millones de euros y se calculaba que generaría más de 200 empleos e encluso se ideó un elemento singular que hoy suena casi a ciencia ficción: una piscina en la última planta con suelo de cristal que dejaba ver, desde 60 metros de altura lo que ocurría en la recepción del hotel.

La licencia que nunca llegó a buen puerto

Las obras comenzaron en 2010 tras obtener el permiso municipal pero pronto se atascaron. La promotora, Tempornovis S.L., ligada a los Koplowitz, llego a pedir hasta dos prórrogas para terminar la construcción pero los avances eran mínimos y el Ayuntamiento decidió declarar caducada la licencia.

La empresa recurrió y defendió que no había abandonado el proyecto, alegando que la caducidad debía aplicarse con criterios muy restrictivos. Pero el Tribunal Superior de Justicia de la Región rechazó los argumentos en 2015 al entender la justicia que no había voluntad clara de concluir las obras y que pedir una nueva moratoria sin plazo definido carecía de base legal. El recurso fue desestimado y la mercantil condenada a pagar costas.

Veinte años después del anuncio, lo que queda en la intersección de Miguel Induráin con la carretera de Puente Tocinos es un esqueleto de hormigón que se recorta en el skyline murciano: una estructura de quince plantas que recuerda a diario la magnitud de aquel fracaso.