Yuliia Zadachenvoka, ucraniana viviendo en Murcia, explota contra la Sanidad: "No quieren hacer bien su trabajo"

La Región de Murcia es uno de los territorios con vocación más solidaria de España, a pesar de la instrumentación política de algunos de sus servicios. Su vocación humanista se refleja en la acogida de familias que huyen de conflictos como la guerra en Ucrania o el genocidio en Gaza. Tanto el Ayuntamiento de Murcia como la Comunidad Autónoma han habilitado guías, teléfonos de atención y oficinas de apoyo para tramitar la protección temporal, acceder a vivienda de alquiler, empadronarse, escolarizar a los hijos o recibir asistencia sanitaria.

Este entramado de recursos ha convertido a la Región en un ejemplo de integración y multiculturalismo. Sin embargo la experiencia de algunos recién llegados también muestra las dificultades del proceso de adaptación.

Quién es Yuliia Zadachenkova

Un caso que ha llamado la atención en los últimos días es el de Yuliia Zadachenkova: joven ucraniana que lleva nueve meses viviendo en Murcia. Product Marketing Manager y emprendedora, decidía trasladarse a España atraída por el clima y la calidad de vida. Además dirige un canal de YouTube que suma miles de visualizaciones y a través del que comparte su experiencia como inmigrante en el sur de Europa.

El vídeo viral sobre el choque cultural en España

En su última publicación titulada “Spain Broke My Slavic Brain”, Zadachenkova relata con detalle cómo ha sido su proceso de adaptación: desde el idioma y los acentos, hasta el choque cultural con las costumbres españolas y de lo que más le ha sorprendido: las cenas tardías, el ruido en las calles, la enorme cantidad de fiestas locales o el calor extremo en verano que vacía Murcia durante semanas.

Pero el fragmento que más repercusión ha tenido ha sido su crítica directa al sistema sanitario español.

La crítica a la Sanidad en Murcia

Zadachenkova explica que lo más duro fueron los primeros meses, marcados por la burocracia: “la adaptación fue la parte más difícil para mí porque los primeros tres meses todo lo que haces es poner tu vida en orden”.

En ese proceso asegura que sufrió rechazos injustificados al solicitar la tarjeta sanitaria: “está escrito que tengo todos los derechos para obtener el seguro médico aquí en España… pero algunas personas que no quieren hacer su trabajo correctamente simplemente te mandan fuera”.

Finalmente conseguía acceder al sistema, pero lo que más le sorprendió fue la atención médica: “he tenido ya varias citas con mi médico de cabecera y cada vez, fuera cual fuera el problema, me decía que tomara paracetamol o ibuprofeno”.

Un retrato sincero de la vida en España

El vídeo de Yuliia Zadachenkova supera ya las 10.000 visualizaciones y circula por redes y medios nacionales, donde ofrece recursos de acogida a miles de refugiados, y la vivencia personal de una inmigrante que se enfrenta a los límites de la burocracia y a una atención médica que no siempre responde a sus expectativas.