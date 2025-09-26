Una murciana se va a vivir sola a Estados Unidos y explica cuánto cuesta una compra: "en España ni comprando los buenos te cuesta 50 pavos"

Una de las comparaciones que más curiosidad despiertan en redes sociales es la de los supermercados entre países. Al tratarse de un acto tan cotidiano, fijarse en las diferencias de precios y productos se convierte en una experiencia casi antropológica para quien mira desde fuera. Y eso es justo lo que ha mostrado Marta Rodríguez, una joven de Murcia que se fue a vivir a Estados Unidos como au pair hace dos años y que ahora se ha mudado sola para comenzar cuatro años de estudios en el país.

Entre sus publicaciones uno de los vídeos que más repercusión ha tenido es aquel en el que relata lo que le cuesta una compra básica en un supermercado estadounidense. En él enseña lo que ha comprado: “dos botellas de leche, un cartón de huevos y dos paquetes de prosciutto”. El precio de todo ello le sorprendió todavía más: “me ha costado cuarenta y siete dólares”.

Marta subraya que son productos de gama más alta, algo que explica en el propio vídeo: “siempre lo digo, que sí se pueden comprar productos mejores y peores, esto es de que orgánico, no sé qué, no sé cuánto”. Aun así, la sensación de pagar casi 50 dólares por apenas cuatro cosas le resulta difícil de asumir: “en España ni comprando los buenos te cuesta cincuenta pavos esas cuatro cosas, ¿sabes?”.

La murciana también destaca la diferencia en la calidad de los huevos, algo que suele llamar la atención cuando cocina en su nueva vida estadounidense: “luego me hago huevos y me dicen cómo tienes los… tus huevos, cómo son tan naranjas. Porque son huevos buenos, es que cambia muchísimo”.