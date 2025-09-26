Un joven de Murcia explica cómo hablar en murciano a una persona de Colombia

La variedad de dialectos dentro del territorio español ya es lo suficientemente extensa como para pasar toda una vida escudriñando las enormes diferencias que existen entre la forma de hablar de un gallego o la de un andaluz. Cada región guarda sus propios giros, expresiones y particularidades que hacen que el español se vuelva un mosaico lleno de matices.

Si ampliamos este foco a todos los países hispanohablantes, la riqueza de la lengua se multiplica todavía más. Los contrastes entre una conversación en el sur de España y otra en cualquier ciudad de Latinoamérica ponen sobre la mesa un sinfín de rasgos que, lejos de separar, invitan a la curiosidad y a la complicidad entre hablantes.

Charlar sobre estas diferencias e intentar explicarlas es una de las conversaciones más edificantes que se pueden tener entre personas que comparten un mismo idioma. Y así se refleja en un vídeo donde un joven de Murcia le explica a otra persona de Colombia algunos rasgos de cómo se habla en su tierra.

El ejemplo que utiliza es sencillo, pero muy revelador: la frase “me voy a ca' la abuela” no siempre se dice igual. Si el interlocutor no pertenece a la familia, el murciano opta por “me voy anca mi abuela”; cuando habla con su madre, en cambio, prefiere “me voy anca la abuela”. Esa diferencia marcada por los pronombres y la referencia compartida o no con la otra persona, muestra hasta qué punto el habla se acomoda al contexto y a los vínculos familiares.

Además de los pronombres también aparecen las variaciones en la pronunciación, como la transformación de “abuela” en “awela”, un rasgo fonético que da color y personalidad al murciano.