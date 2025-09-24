Noelia Bermejo, farmacéutica murciana, sobre tomar paracetamol durante el embarazo: "Es el más seguro y el más recomendado en todos los trimestres"

La peligrosa estrategia de Donald Trump ha embestido esta semana uno de los aspectos clave para la mayoría de la población: la salud pública. El presidente de Estados Unidos ha decidido poner en el punto de mira al paracetamol, un medicamento de uso común en todo el mundo, vinculándolo sin pruebas científicas con el autismo.

Durante una intervención pública Trump aseguraba que este analgésico, muy utilizado en el embarazo, “puede asociarse con un riesgo muy elevado de autismo”. Acompañado por su secretario de Salud y conocido activista antivacunas Robert F. Kennedy Jr., el mandatario llegaba a pedir a las mujeres que no consumieran Tylenol (marca comercial del fármaco en Norteamérica) e incluso sugería modificar su etiquetado. También afirmaba sin aportar evidencia, que en países como Cuba habría menos casos de autismo debido a la escasez del medicamento.

OMS y Agencia Europea del Medicamento lo desmienten

Las declaraciones han provocado una reacción inmediata de la comunidad científica y tanto la Organización Mundial de la Salud (OMS) como la Agencia Europea del Medicamento (EMA) han rechazado de manera tajante que exista relación alguna entre el consumo de paracetamol en el embarazo y el desarrollo de trastornos del espectro autista en los hijos.

“La evidencia disponible no ha encontrado ningún vínculo entre el uso de paracetamol durante el embarazo y el autismo”, señalaba la EMA en un comunicado oficial. En la misma línea, la OMS ha recordado que los estudios sobre esta cuestión son “inconsistentes” y que no hay motivo alguno para cambiar las guías clínicas actuales.

La voz desde Murcia: Noelia Bermejo aclara dudas en redes

En medio de la confusión generada, desde Murcia ha surgido una de las voces más influyentes en materia de divulgación sanitaria. La farmacéutica Noelia Bermejo, conocida en redes como @its.noeliafarma y con más de 470.000 seguidores en TikTok, publicaba un vídeo explicando qué hay de cierto en las palabras de Trump.

Desde su tono desenfadado y cercano Bermejo se ha mostrado crítica con el presidente estadounidense: “Ole con qué evidencia… no está en los estudios porque resulta que no hay y, de verdad, ¿manera de asusta al personal? Eso no se hace”.

La divulgadora quiso tranquilizar a las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, recordando que siempre deben consultar con un profesional antes de tomar cualquier medicamento, pero subrayó que el paracetamol es seguro: “En definitiva si estás embarazada o estás con lactancia materna tienes que tener en cuenta que siempre que te vayas a tomar un medicamento hay que estar avalado por tu doctor. Pero vamos, que el paracetamol es el más seguro y el más recomendado en todos los trimestres del embarazo”.