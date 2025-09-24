Laura GP, profesora de Secundaria en Murcia, sobre los cambios en la PAU 2026: "No han pisado una aula en su vida"

La profesora de Secundaria Laura GP, conocida en redes sociales como @laurimathteacher, publicaba hace unos días un vídeo donde criticaba con dureza la reunión informativa sobre la PAU 2026 de Matemáticas II: “Yo creo que lo único que he sacado en claro es que la gente que manda las directrices de estos cambios pues no han pisado una aula en su vida”.

Un contexto marcado por la reforma educativa

Las declaraciones de la docente llegan en un momento de gran agitación para el sistema educativo. En 2025 entró en vigor un nuevo modelo de Prueba de Acceso a la Universidad, diseñado tras la aprobación del Real Decreto 534/2024 y enmarcado en la filosofía competencial de la LOMLOE (Ley Orgánica 3/2020). Para 2026, el Gobierno central y la CRUE (Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas) han trabajado en una nueva batería de cambios que persiguen homogeneizar los criterios de evaluación en todo el país para acabar con las desigualdades entre comunidades y garantizar un acceso más justo a la universidad.

“Más contenido y menos tiempo”

En su vídeo Laura relataba que la reunión con el coordinador de la PAU en Murcia para el curso 2025/2026 había sido “apoteósica” y que la sensación compartida entre los docentes fue de frustración. El principal cambio en Matemáticas II será la estructura del examen, que pasará de cuatro a cinco ejercicios. Tres serán obligatorios y dos optativos. Además se reforzará el bloque de Análisis, que representará un 40% de la nota total, frente a un 20% de álgebra, 20% de geometría y 20% de probabilidad y estadística.

La profesora, sin embargo, alertaba del aumento de temario: se recuperan partes de Análisis que en su día se habían reducido para poder incluir Probabilidad y Estadística. Y todo ello con menos margen: “Con el cambio de legislación nos han quitado dos semana, por lo tanto tenemos más cantidad y menos tiempo”.

La apuesta por los ejercicios de modelización

Otro de los puntos que destacaba Laura es la introducción progresiva de ejercicios de modelización, que buscan que el alumnado razone en lugar de limitarse a aplicar rutinas. Estos problemas supondrán inicialmente un 25% de la prueba, con la intención de llegar al 40% en los próximos años. Laura explica que está de acuerdo con la idea pero vuelve a poner el foco en el método: “Va a haber más contenido, pero la solución que nos dan es explicar un ejemplo y pasar al siguiente. ¿Cómo se va a entender así? Precisamente en matemáticas hacen falta mil ejemplos”.

Una reforma con apoyos y resistencias

El malestar expresado por Laura GP coincide con la tensión que la propia CRUE reconoce en su informe: el difícil equilibrio entre armonización nacional y autonomía autonómica. Aunque se han consensuado contenidos comunes en 30 de las 35 materias, las comunidades mantienen la responsabilidad de concretar los modelos de examen. Para hacer seguimiento se ha planteado la creación un Observatorio nacional de materias PAU, que monitorizaría la aplicación de los criterios de corrección.

En paralelo la PAU 2025 ya sirvió como ensayo general de la nueva prueba con exámenes de 90 minutos, entre un 20% y un 25% de preguntas competenciales y penalizaciones por faltas ortográficas en Lengua y Literatura. Más de 341.000 estudiantes participaron en esa convocatoria (8.000 en la Región de Murcia), con un 96% de asistencia y un 90,2% de aprobados, datos que desde el Ministerio de Educación se interpretan como un respaldo al nuevo modelo.