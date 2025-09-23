Piden a los murcianos que no pierdan de vista los pantalones cortos y la ropa de verano: "Para el finde próximo, veranillo de San Miguel"

En sintonía con lo que está ocurriendo en buena parte del país, la Región de Murcia ha notado en carne propia la brusca caída de las temperaturas esta semana. Tras un verano sofocante con episodios de calor extremos, un final de estación marcado por jornadas inestables y un comienzo de septiembre con elevadas y positivas anomalías térmicas, la llegada de un ambiente más otoñal supone un evidente alivio para los murcianos.

Según la Agencia Estatal de Meteorología, este martes 23 de septiembre se mantiene un escenario fresco, con valores entre 5 y 10 grados por debajo de lo habitual para estas fechas. En zonas del interior peninsular incluso se han registrado heladas débiles, mientras que en la Región de Murcia el termómetro ha amanecido con temperaturas más suaves de lo normal para finales de septiembre.

En el área mediterránea, incluida la comunidad murciana persisten chubascos y tormentas que en puntos de Baleares y Cataluña se presentan de forma localmente intensa. En Murcia, sin embargo, las precipitaciones están siendo más dispersas y no se prevén grandes acumulados de lluvia: aunque sí cielos nubosos en algunos tramos del día.

Cuándo llega el veranillo de San Miguel

La previsión apunta a un cambio notable a partir del jueves: la Aemet señala que las altas presiones volverán a imponerse sobre la península, con una progresiva subida de temperaturas que se extenderá hasta el domingo. Ese repunte cálido coincide con el conocido veranillo de San Miguel, un episodio que suele darse a finales de septiembre y que este año se adelanta unos días.

En el conjunto de España se esperan máximas por encima de los 30 grados en el centro y sur peninsular, con valores que podrían alcanzar los 34 en el valle del Guadalquivir. En Murcia aunque no se han detallado cifras concretas, la tendencia seguirá la misma línea: ascenso térmico y cielos más estables, lo que permitirá recuperar sensaciones veraniegas en las horas centrales del día.

Últimos coletazos del verano

El veranillo de San Miguel no siempre se repite con la misma intensidad ni duración, pero en la memoria popular se asocia a ese último respiro cálido antes de que octubre imponga definitivamente el otoño. En este 2025 se espera que dure de jueves a domingo, devolviendo por unos días los pantalones cortos y la ropa ligera a las calles de Murcia, antes de que las temperaturas vuelvan a caer en picado.