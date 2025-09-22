Publica las 10 cosas que son normales en Murcia y no en España y nadie entienda la primera: "Nunca había oído lo del día de Todos los Santos"

Dentro de la reconocida diversidad de nacionalidades y regiones que compone el estado español, la Región de Murcia sigue siendo una de las más desconocidas y al mismo tiempo de las más curiosas. Frente al protagonismo turístico de otros territorios como Andalucía, Cataluña o Madrid este rincón del sureste ha pasado más desapercibido. Pero las redes sociales están abriendo la puerta a costumbres y tradiciones que hasta ahora no habían salido del ámbito local.

En esta línea la cuenta España Fascinante ha publicado un vídeo que está generando conversación: una recopilación de “10 cosas normales en Murcia que en otros lugares no lo son tanto”, un repaso costumbrista que ha acabado convertido en un debate entre propios murcianos y gente de fuera, sobre todo por la primera de las costumbres mencionadas.

Entre las referencias que propone el creador de contenido se mencionan expresiones como “acho” o “pijo”, todavía vivas como señas de identidad lingüística. También la marinera, esa tapa que combina ensaladilla rusa, rosquilla y anchoa y que en Murcia es más que un aperitivo: “donde el resto del mundo ve 1 tapa en Murcia es una religión”.

El asiático fue precisamente otro de los protagonistas. En el vídeo se definía como un café con licor, pero decenas de comentarios lo han corregido: “El asiático es más, mucho más, que un café con licor”, explicando que en realidad lleva leche condensada, canela, corteza de limón, granos de café y el famoso Licor 43.

La lista también incluía al fósil del casino de Murcia, al que se referían en tono humorístico como el habitante más longevo de la ciudad, el popular pastel de carne murciano, la pitanza de Librilla en la que se lanzan miles de panecillos, y la curiosidad de que en enero se concentran buena parte de los cumpleaños de los murcianos.

Además, se ha recordado que el primer cajero automático de España se instaló en la Región y que es uno de los territorios con mejor comunicación interna por carreteras, con más de 1.700 kilómetros.

La costumbre típica de Murcia que nadie en Murcia conoce

El creador del vídeo explicaba también que el Día de Todos los Santos en Murcia se vive de una manera peculiar. Según contaba existe la costumbre de dejar la casa limpia “como una patena” y de cambiar las sábanas de una cama para que, en caso de que los difuntos vengan a visitarte la encuentren en condiciones. Lo comparaba incluso con la película Coco, pero en versión murciana.

Ha sido precisamente este punto el que más desconcierto ha causado entre los usuarios, incluidos muchos murcianos. Uno de los comentarios con más interacciones decía: “Soy de Murcia, nunca había oído lo del día de todos los Santos”. Otros lo reforzaban: “Lo de la casa limpia el día de todos Los Santos nunca lo había oído y soy de Murcis” o directamente: “La primera te la has inventado”.

Aunque también hubo voces contrarias que aseguraban haberlo vivido en sus familias: “Soy Murciana y lo del día de todos los Santos ES CIERTO!! TODA LA VIDA SE HA HECHO!”.

Aunque el debate está servido, algunos lo han recibido con humor: “La cama se hace todos los días, no solo el día de todos los santos”, mientras que otros han aprovechado para reivindicar la identidad cartagenera o señalar otras fiestas que no se mencionaron: “T ha faltado Los Cartagineses, d las mejores fiestas regionales d España”.