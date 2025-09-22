¿Qué está pasando con las peleas en las fiestas de Murcia? "La gente solo sale para pegarse"

En las últimas horas un vídeo grabado por un joven de Cartagena se ha convertido en uno de los temas más comentados en redes sociales. La publicación, que ha superado ya el medio millón de visualizaciones en menos de 24 horas y acumula alrededor de 60.000 ‘me gusta’, ha abierto un incómodo debate sobre lo que hipotéticamente estaría ocurriendo en las fiestas de la Región de Murcia.

El autor del vídeo, Adrían Romero, arranca manifiestamente indignado con una queja que muchos han compartido: el enfado por no poder salir tranquilo de fiesta sin tropezarse con un disturbio: “Que impotencia tío, ya uno no puede salir tranquilamente”.

Lo que cuenta después es todavía más crudo: Explica que en Cartagena, durante las fiestas de Carthagnieses y Romanos celebradas estos días, se están produciendo demasiadas peleas y que el ambiente se ha vuelto insoportable. Recuerda que cuando él tenía 16 o 17 años también había discusiones en los botellones, pero subraya que la situación actual es distinta: “es que ahora la gente solo sale para pegarse”.

El joven se pregunta por qué alguien que tiene tantas ganas de pelear no busca un ring, un gimnasio o un deporte de contacto: “Hermano métete en un zoológico yo qué sé o métete en combate o en la UFC si te quieres partir la pierna o te quieres yo qué sé matar”.

Uno de los detalles que más ha llamado la atención es su denuncia de que en los altercados recientes había un chico con un arma eléctrica: “Uno de los chavales que sale en el vídeo llevaba un taser bro, un puto taser a dónde coño vas con un taser de fiesta tío”, dice con incredulidad. Según su punto de vista esto demuestra que el conflicto no se trata de una reacción a un problema puntual, sino de una acción premeditada premeditada: “ya vas a buscarlo, no es porque te estén tocando los huevos es porque te apetece”.

El vídeo ha provocado miles de comentarios, algunos coincidiendo en que la violencia nocturna ha aumentado, otros restando importancia. Un usuario recordaba: “antes había las mismas peleas pero no grababan”. Otro matizaba que la diferencia es la intensidad: “Si has salido dos veces de fiesta sabes por qué han aumentado las peleas y por parte de qué tipo de gente”. También hubo quienes apuntaron a que este tipo de sucesos no son nuevos, solo que ahora corren como la pólvora en redes.

La sensación general, tanto en el testimonio original como en las respuestas, es que el ambiente festivo se ha transformado en un espacio de tensión constante. El propio joven admite que ya no tiene ganas de asistir: “a mí se me quitan las ganas de ir a las fiestas de mi ciudad pues porque coño no me apetece estar en lugar de escuchando música escuchando sirenas de policía constantemente”.