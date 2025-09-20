Un viajero latinoamericano explica por qué nadie viene a Murcia: "Dicen que aquí no hay nada que ver"

Si hay una reacción común cuando una persona visita por primera vez la ciudad de Murcia es sorpresa. Frente a otros destinos españoles como Barcelona, Sevilla o Madrid (ante los que el turista ya llega con ciertas expectativas) la capital del sureste sigue siendo una de las grandes desconocidas. Una sorpresa que no siempre es positiva: para muchos españoles Murcia “no tiene nada que ver”, un estigma que poco a poco empieza a ser cuestionado por quienes deciden recorrerla sin prejuicios.

Esta misma semana ocurría con una creadora de contenido estadounidense que, tras pasar unos días en la Región, reprendía a los propios españoles por infravalorar un lugar que le parecía único. Un argumento que también secundaba hace unos meses la revista National Geographic, que dedicaba un espacio a destacar la paradoja de que una comunidad con tanto patrimonio y riqueza cultural se mantenga tan infravalorada.

La visita de David Velásquez

A esa lista de voces se ha sumado recientemente el viajero latinoamericano David Velásquez, parte del vlog de viajes 'Cuatro Pasajeros'. Durante su visita a la ciudad, grababa un recorrido en solitario en el que, cámara en mano, fue narrando sus impresiones al descubrir lugares emblemáticos como la Catedral de Murcia, el Casino, la calle Trapería, la Gran Vía, la Plaza de Santo Domingo, el río Segura o el Santuario de la Fuensanta.

El vídeo arranca con un comentario que resume bien el sentir que quería transmitir: “dicen que nadie viene a Murcia porque aquí no hay nada que ver”. Una frase que él mismo se encarga de desmentir paso a paso, señalando cómo la Catedral tardaba “aproximadamente 300 años en construirse” y combina varios estilos, o cómo el Casino sorprende por dentro con un salón “inspirado en la Alhambra” al que se puede acceder por apenas cinco euros.

En paralelo Velásquez va subrayando subraya lo que para él marca la diferencia: la calma que transmite la ciudad frente a las grandes urbes turísticas. Mientras camina por la Gran Vía o se detiene junto al Segura, apunta que en Murcia “la gente se ve tranquila viviendo su vida y disfrutando de su ciudad”, algo que no siempre ocurre en capitales más masificadas como Madrid o Barcelona.

Al final de su recorrido, en el mirador del Santuario de la Fuensanta, llega a la conclusión que da sentido a su reflexión: Murcia no es que carezca de atractivos, sino que le falta promoción turística: “Es una ciudad muy llena de vida, muy impresionante”.