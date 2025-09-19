Así se ve a "vista de pájaro" uno de los parajes más "insólitos" de Murcia: "fue el talud de uno de los arrecifes de coral"

La tecnología ha abierto una ventana a paisajes que antes parecían reservados a los más aventureros o directamente a las aves y uno de los ejemplos más evidentes es el del caso de los drones: dispositivos que son capaces de mostrar rincones ocultos con una perspectiva inédita.

Apenas hace unos días un vídeo que se publicaba en YouTube capturaba desde el aire el amanecer en uno de los escenarios más sorprendentes de la Región de Murcia: el Cortao de las Peñas en Fortuna.

El canal ConElDroneEnLaMochila ha sido el encargado de compartir las imágenes. En la descripción de la grabación su autor escribía: “¡Bienvenidos a una aventura inolvidable en el corazón de Murcia! ConElDronEnLaMochila y hoy capturo con mi minidron el majestuoso Cortado de las Peñas, cerca de Fortuna. Imagina el silencio de la noche rompiéndose con los primeros rayos del sol…” y más adelante añadía: “¡Y no te pierdas la espectacular vía ferrata! Escalada asegurada con cables y peldaños, perfecta para adrenalina pura”.

Un rincón singular de Murcia

El Cortao de las Peñas esta considerado como uno de los lugares emblemáticos de Fortuna (y está recogido como tal en la propia iconografía de esta localidad). La web oficial Región de Murcia Digital recoge que este se trata de un paraje con un enorme valor geológico, histórico y cultural y que su origen se remonta a millones de años atrás: “fue el talud de uno de los arrecifes de coral, que franqueaban las tierras emergidas”, lo que explica la presencia de fósiles marinos, calizas bioclásticas y estructuras erosionadas que hoy moldean su fisonomía.

El lugar no solo destaca por su pasado geológico: allí se han encontrado restos que abarcan desde el Paleolítico hasta asentamientos íberos (siglos IV al V a. C.), con continuidad en época romana y árabe. Además conserva un fuerte componente cultural, ya que es el punto final de la tradicional Romería de las Peñas en honor a la Virgen de Fátima.

Deportes, naturaleza y patrimonio

A pesar de su extensión relativamente modesta el paraje ofrece una notable diversidad de usos y valores. Es un punto de encuentro para quienes practican vía ferrata, escalada, rappel o senderismo, pero también para los amantes de la botánica y la ornitología. Desde la cima se abre una panorámica del valle de Fortuna y del cercano Parque Regional de la Sierra de la Pila.

El área está marcada por fracturas, diaclasas y bloques desprendidos que son el resultado de los procesos tectónicos y erosivos que han ido modelado su singular morfología: entre el caos de rocas se adivinan incluso rudimentarias construcciones de mampostería que hablan de un aprovechamiento humano más reciente como refugio improvisado.