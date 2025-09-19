Una turista de EEUU visita Murcia y publica un vídeo defendiéndola frente a toda España: "Espero que después de verlo la valores como debes"

Como ya hizo National Geographic en su día al incluirla en la lista de las joyas ocultas del Mediterráneo, ahora ha sido una joven estadounidense, Rachel Anne, la que ha puesto sobre la mesa la paradoja que vive la Región de Murcia: un territorio con riqueza paisajística, histórica y gastronómica inmensa pero que por otro lado también es una de las zonas más infravaloradas de España.

Rachel Anne, que cuenta con más de 195.000 suscriptores en su canal de YouTube, ha publicado un vídeo en el que explica por qué siente un cariño especial por esta tierra.:“Creo que nunca lo he dicho por aquí, pero he pasado mucho tiempo en Murcia porque siempre viene la familia de mi novio en agosto”, cuenta al inicio de la grabación en la que reconoce que siempre que oye bromas o críticas hacia la región, ella sale en su defensa.

Su intención con el vídeo es clara: poner en valor lo que, según ella, muchos españoles no aprecian: “No valoráis la maravilla que es Murcia… espero que después de verlo ya lo valoráis como debes”.

Seis cosas que le enamoraron de Murcia

A lo largo de más de 14 minutos la creadora de contenido desgrana seis aspectos que la han enamorado de la Región. Comienza por sus paisajes, que compara con los de Texas (su lugar de origen) y continúa con el patrimonio histórico: “Soy una friky de la historia romana y prerromana” recordando el teatro romano de Cartagena o los barcos fenicios encontrados en Mazarrón.

También dedica un apartado a la gastronomía en el que afirma que “estáis durmiendo en la comida de Murcia”, al referirse a la calidad del pescado fresco, las frituras y el producto de mercado. Ella misma explica que quizá en español esta frase literalmente no tenga ningún sentido pero que, en inglés, se refiere a que "os la estáis perdiendo".

Otro de los puntos que destaca es Cartagena, ciudad que califica de “auténtica maravilla y superinfravalorada”. Tampoco olvida la arquitectura de las casas con patios y el ambiente de las calles en verano, donde los vecinos sacan sus sillas para conversar al fresco. Por último habla también de lo que para ella es la esencia murciana, la autenticidad: “Me encanta que no sea para los turistas, sino para la gente de aquí. Esa esencia auténtica la noto”.

Más de 20.000 visualizaciones en pocas horas

El vídeo, titulado '6 cosas que me enamoraron de Murcia siendo estadounidense', ha superado ya las 22.000 visualizaciones apenas dos días después de su publicación. Un impacto inmediato que se refleja también en los más de 300 comentarios que acumula.

Las reacciones muestran una mezcla de orgullo y complicidad: “Los murcianos queremos seguir escondidos para no tener turistas por aquí” mientras que otros agradecían el tono cariñoso de Rachel: “Como murciana de Cieza, espero que seas bienvenida cada vez que vengas”. Tampoco han faltado recomendaciones para futuras visitas: “En Cartagena no puedes perderte la Casa de la Fortuna, alucinarás con sus frescos”.

Entre las respuestas más emotivas una seguidora le escribía: “Chica, que me has enamorado de Murcia a mí también… gracias por ser así de humana”. Y no faltaron quienes la animaron a seguir explorando: “Tienes que venir a la capital en primavera, es el mejor momento del año”.