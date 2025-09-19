Denuncian la situación del transporte público en la ciudad de Murcia: "¿La gente más mayor cómo hará?"

Durante los últimos días se han ido acumulado en redes sociales diversas críticas sobre el estado en el que se encuentra el transporte público en la ciudad de Murcia. Estas quejas han surgido desde distintos perfiles ciudadanos y apuntan a un mismo problema: el abandono estructural y funcional del sistema de autobuses urbanos, así como la falta de soluciones reales por parte del Ayuntamiento de la capital.

La denuncia más repetida tiene que ver con la ausencia de información en las paradas. Los propios usuarios relatan que los paneles digitales llevan más de un año sin funcionar, que los horarios y la información sobre trayectos están pegados en papel deteriorado por la lluvia y que los carteles con información son ilegibles en la práctica.

"Es que ni siquiera hay carteles con las líneas, la gente más mayor que no tenga acceso a las apps, ¿cómo hará?", se pregunta la usuaria @CrisAlcazar, que además ha puntualizado que "por lo menos puedo saber el recorrido del autobús que pasa por esa parada, cosa que sin los cartelitos ni se puede saber". Su interlocutora @angelesmp85, responde sorprendida: "¿Apps? ¿Pero hay apps?". A lo que @CrisAlcazar aclara: "Apps tipo Google Maps para comprobar el recorrido, al menos".

Para muchas personas incluso incluso esa opción no sirve para nada: "No da ni una, no te molestes. En la app saldrá 7 min y serán 15", lamenta otra usuaria, @TaconDeAguja, que concluye contundentemente:: "Uno va a la parada a la aventura. No sé cómo no se le cae la cara de vergüenza al @AytoMurcia de ser el peor transporte público de España".

La falta de planificación y la descoordinación con el calendario local, especialmente en fechas clave como las fiestas patronales, también ha sido motivo de críticas. @Pezeneldesierto lo expresa así: "Murcia en fiestas se queda sin transporte público y no parece avisado en ninguna parte".

Otro usuario @FranjaNaranja sentencia resignadamente lo que ya parece una máxima local: "Si algo tienes que aprender cuando vives en Murcia es que nunca, nunca confíes en el transporte público. Gracias @AytoMurcia por tener el peor servicio de España".

Más allá de las críticas puntuales algunos ciudadanos han querido llevar la conversación a un plano más estructural. El usuario @Pedro_SSolana publica un hilo en el que expone su visión sobre la necesidad de una empresa municipal de transporte que esté a la altura de una ciudad como Murcia: "He dejado de soñar que Murcia, una ciudad que se acerca ya al medio millón de habitantes, tenga una Empresa Municipal de Transporte con una red de líneas, horarios y frecuencias propio de una capital con sus características. No. Ahora quiero soñar que la gente de Murcia lo exige".

Para este vecino la falta de exigencia social está estrechamente relacionada con la falta de conciencia ciudadana: "El conformismo y la apatía de aquí, lo de contentarse con verbenas y misas, con la caña y la marinera (cada vez más prohibitivas, por cierto), nace de la ausencia de sentido crítico, del nulo valor que damos a lo público y de lo poco que nos valoramos como sociedad".

A raíz de todas estas críticas desde la cuenta @murcia_lab han denunciado también el contraste entre la imagen pública que proyecta el Ayuntamiento y la realidad del día a día: "El Ayuntamiento vuelve a sumarse a la Semana Europea de la Movilidad con banderolas, sorteos y fotos oficiales… mientras la ciudad sigue enferma de hormigón, contaminación y un transporte público ineficaz".