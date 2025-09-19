Comer por menos de 13€ en Murcia: bebida, aperitivo y principal en este mítico restaurante

La inflación ha hecho que salir a comer fuera ya no sea tan fácil como antes. El precio de la cesta de la compra ha subido y lo mismo ha ocurrido con bares y restaurantes: esos lugares que dan vida a las ciudades y donde muchos buscan un respiro entre semana. Aun así todavía quedan locales que se resisten a la tendencia y logran con mucho esfuerzo el poder mantener una relación entre la calidad y el precio encomiable.

Un ejemplo de ello lo ha compartido en TikTok la usuaria Paula Pascual, que ha mostrado su experiencia en el Mesón La Cadena: un establecimiento clásico del centro de Murcia. Tal y como explica en su vídeo “hoy te enseño dónde comer en Murcia por menos de quince euros y es este mítico mesón, el Mesón La Cadena”.

La creadora subraya que fue acompañada de su hermana y que todo lo que aparece en las imágenes es para dos personas. El menú improvisado da el pistoletazo de salida con un típico plato de salchicha seca, seguid de la tradicional marinera, “obviamente buenísima como siempre, y bien cargada de ensaladilla”, y continua con la tosta de sardina ahumada que describe como una auténtica revelación: “sueño con ella, ¡me encantó! Tenéis que probarla sí o sí”.

Tampoco faltaba un bocadillo de jamón serrano, que aunque en su opinión podría llevar algo más de jamón, reconoce que “por tres treinta un bocadillo para dos está genial, la verdad”. El resultado final: una cuenta de 25 euros en total para dos personas, es decir, poco más de 12 euros por cabeza incluyendo bebida, aperitivo y plato principal.

El Mesón La Cadena se encuentra en el Edificio Santa Quiteria, en la calle Carlos III, 2 (30008 Murcia), y abre todos los días hasta las 23:30 horas. Entre las reseñas de otros clientes destacan algunas reflexiones como “una auténtica joya en el corazón de Murcia” o “gran variedad de platos, embutidos de gran calidad, tapas de ahumados y jamón cortado al momento”. También hay quienes lo definen como “uno de mis sitios fav para disfrutar de la gastronomía murciana” o directamente lo recomiendan por su “gesto cordial y agradable” a la hora de servir.