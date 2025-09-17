Dylan Ennis, jugador de baloncesto canadiense: "No puedes hablar de las mejores cosas en España sin mencionar a Murcia"
El jugador del UCAM Murcia enfrenta su tercera temporada consecutiva
El escolta canadiense del UCAM Murcia, Dylan Ennis, ha vuelto a mostrar su particular flechazo con la ciudad de Murcia y sus tradiciones: esta vez a través de un vídeo publicado en sus redes sociales en el que recopila varios momentos de su visita a la Feria de Murcia, que concluía el pasado lunes 15 de septiembre.
El jugador aparece disfrutando de algunos de los productos más típicos de la Región: desde las marineras, hasta los paparajotes, pasando por vinos locales y jamón acompañado de una reflexión que ha desatado una oleada de reacciones: "No puedes hablar de las mejores cosas en España sin mencionar a Murcia".
Ennis no solo ha dejado huella en la cancha con el UCAM Murcia, donde afrontará su tercera temporada consecutiva (algo inédito en su carrera tras pasar por Zaragoza, Andorra o Gran Canaria), también lo está haciendo fuera de ella. El canadiense se ha instalado en la ciudad junto a su familia y comparte en redes sociales cómo viven su día a día en la capital del Segura.
No es la primera vez que sube este tipo de contenido: también compartía recientemente una publicación con sus hijos disfrutando de la feria de atracciones durante las fiestas y reflejando así el vínculo cercano que ha construido con el entorno y con la afición.
El eco en redes sociales
Más allá del vídeo en sí, lo que ha sorprendido es la reacción que ha generado entre los usuarios de X (antes Twitter). Muchos lo han aplaudido como un auténtico “embajador de Murcia”. Comentarios como “Este hombre hace más por Murcia que nuestros políticos” o “Murcia es 365 días de felicidad amigo. Gracias x elegir esta tierra” se repiten en la publicación.
Otros, con un tono más humorístico, advierten que si Ennis está encantado con Murcia, “ya veréis cuando suba a Asturias o Galicia”.
