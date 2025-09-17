Arsenio Martínez, abogado murciano: "Si no quieres que te estafen, apaga el bluetooth"

El abogado murciano Arsenio Martínez, del bufete Millenials Abogados y muy activo en redes sociales, ha lanzado una nueva advertencia que ha llamado la atención de muchos usuarios: a través de una publicación reciente, se hacía eco de un reportaje sobre la conocida como 'estafa del bluetooth', un método de ciberdelincuencia que puede comprometer la seguridad de cualquier teléfono móvil.

En el vídeo que comparte y al que va reaccionando se muestra cómo algo tan cotidiano como llevar el bluetooth del móvil encendido todo el tiempo puede convertirse en una puerta de entrada para los estafadores.

El aviso de Arsenio Martínez

El reportaje explica que cuando un usuario piensa que está conectando su dispositivo a unos auriculares o a un reloj inteligente, en realidad puede estar aceptando el acceso de un delincuente digital que suplanta la identidad de esos aparatos: “puedo leer tus sms, tus mensajes de whatsapp y tus credenciales bancarias”.

El problema se agrava porque este tipo de ataques suelen llevarse a cabo en lugares donde coinciden muchas personas y donde en la práctica es casi imposible identificar a la persona que ha iniciado la conexión. El riesgo, por tanto, no es solo perder información confidencial, sino que esos datos puedan ser revendidos o utilizados para suplantar la identidad del usuario.

Martínez insiste en que el principal problema no termina con el engaño, sino en lo complicado que resulta luego enfrentarse a la vía judicial: “si pones una denuncia va a ser muy difícil de localizar a este tipo de ciberdelincuentes”. Por eso el abogado subraya la importancia de la prevención y concluye con un consejo muy claro: “si no quieres que te estafen, apaga el bluetooth”.