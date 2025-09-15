Buenísimas, al sarmiento y con menú "todo incluido" en desde 34€: así son las paellas de esta escondida arrocería en la huerta de Murcia

Hace tan solo unos días el cómico murciano Miguel Maldonado aseguraba en el programa 'Quieto todo el mundo' que los mejores arroces no son ni de Valencia ni de Alicante, sino de Murcia. Sin atrevernos a tanto lo cierto es que las paellas que se preparan en la Región no tienen nada que envidiar a sus vecinas del Levante. Buena prueba de ello es la elevada calidad de los locales especializados en este plato tan nuestro.

Uno de ellos acaba de ser descubierto por el blog gastronómico 'Comer, viajar y nada más', que lo ha recomendado como una magnífica opción para disfrutar del arroz en la huerta murciana.

Se trata de La Casona en Llano de Brujas: un restaurante que funciona con un menú fijo que incluye “un variado de entrantes a la brasa, bebida, postre y café. Lo único que tienes que hacer es elegir el arroz que más te guste”.

Según explican los blogueros en su publicación, el precio parte desde 34 euros, un importe en el que entra absolutamente todo: desde los entrantes hasta el café final, pasando por los arroces cocinados al sarmiento que marcan la diferencia en sabor:“Buenísimos arroces al sarmiento en Murcia”.

En su visita probaron dos propuestas que resumen bien la oferta: “Nosotros probamos este de pulpo que mira la pinta que tenía. Por supuesto el clásico arroz con conejo que siempre es mi favorito”. Más allá de las variedades lo que destaca es el entorno acogedor y familiar, perfecto para una comida de fin de semana en pleno corazón de la huerta.

El restaurante está en Calle Mayor 114 de Llano de Brujas, abre todos los días de 9:00 a 17:00 excepto los martes, que permanece cerrado. Un horario muy pensado para quienes quieren disfrutar del arroz como manda la tradición: a mediodía y con calma.