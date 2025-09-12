Un turista de Málaga llega a Murcia, visita todo el centro y lanza un comunicado: "No vengáis a Murcia en septiembre"

La ciudad de Murcia vive estos días su Feria de Septiembre, una de las citas más esperadas del año. Desde las atracciones instaladas en La Fica hasta los tradicionales huertos del Malecón, sin olvidar los actos culturales vinculados al aniversario de los 1.200 años de la ciudad, el ambiente festivo llena las calles.

En medio de todo este movimiento, un joven malagueño llamado Víctor ha decidido hacer una parada en Murcia durante su ruta hacia La Manga del Mar Menor. Con una cámara en mano, ha ido grabando su experiencia por el centro de la ciudad, mostrando rincones emblemáticos, la vida en las plazas y la actividad propia de estas fechas.

Tras varias horas caminando bajo el sol murciano y con la cámara como testigo, Víctor compartió una reflexión que ha llamado la atención en redes sociales. Con un tono directo y espontáneo, advertía: "No vengáis a Murcia en septiembre". El motivo según explica es "la calor" que hace todavía durante estas fechas, y recomienda posponer la visita para los meses de octubre o noviembre.

La advertencia del joven coincide con los datos meteorológicos oficiales. Durante este fin de semana Murcia alcanzará temperaturas máximas de hasta 35°C el sábado, con mínimas que rondarán los 20°C. El índice de radiación ultravioleta se situará en valores muy altos, llegando a 8 este viernes, lo que obliga a extremar precauciones para cualquier actividad al aire libre.

El domingo la situación será algo más llevadera, con máximas de 31°C y un repunte de la humedad que podría dar sensación de bochorno. Aun así las autoridades recomiendan evitar la exposición solar en las horas centrales del día, hidratarse con frecuencia y utilizar protección solar incluso cuando el cielo aparezca parcialmente nublado.