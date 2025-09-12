Sushi gratis en Murcia dos días antes y después día de tu cumpleaños: estos son los requisitos para participar

Si hay una opción gastronómica que en los últimos años ha conseguido ponerse de moda, después de la fiebre de las hamburguesas, esa es sin duda la del sushi.

La cocina japonesa ha ido ganando terreno en la capital murciana hasta el punto de que hoy existen múltiples restaurantes especializados donde poder disfrutar de makis, nigiris, sashimis o tartares.

Pero esta semana en concreto una propuesta concreta ha conseguido destacar en redes sociales por encima del resto. Se trata de una promoción que, como muchos usuarios comentan, “suena demasiado bien para ser verdad”: sushi gratis para el cumpleañero, no solo el mismo día de su cumpleaños sino también dos días antes y dos días después.

El establecimiento que ofrece esta llamativa promoción es Sushi Dori Murcia, un local especializado en buffet libre japonés que se encuentra en la capital. Su publicación oficial en redes sociales lo dejaba claro con un mensaje directo: “¡COMES GRATIS EN TU CUMPLEAÑOS! Sí, como lees, el día de tu cumpleaños, 2 días antes o 2 días después, comer gratis ”.

Una iniciativa que ha generado comentarios positivos en Google Reviews de clientes que ya han probado la oferta: algunos aseguran que “me han invitado a comer por mi cumpleaños” y otros cuentan que disfrutaron de la promoción “aún siendo un día antes”.

Requisitos para comer gratis en Sushi Dori Murcia

Ahora bien no basta con sentarse a la mesa y pedir: el propio restaurante ha detallado las condiciones que se deben cumplir para acceder a la promoción. El cliente tiene que presentar un documento de identidad físico, ya sea DNI, NIE, pasaporte o carnet de conducir, al momento de pagar.

La invitación incluye únicamente el menú buffet libre, quedando fuera las bebidas y los postres. Además el cumpleañero debe acudir con mínimo un acompañante que pague su propio menú, y solo se admite un cumpleañero gratis por mesa, salvo consulta expresa al responsable del restaurante. La oferta está disponible todos los días de la semana, tanto en el turno de comidas como en el de cenas, lo que multiplica las posibilidades de aprovecharla.

El éxito de esta iniciativa se refleja en la cantidad de reseñas positivas recientes. Los usuarios destacan tanto la calidad del producto como la atención recibida y, sobre todo, la sorpresa de poder disfrutar del buffet sin coste en una fecha tan señalada.