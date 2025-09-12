Adiós a comer de tupper en el parque: los locales del centro de Murcia donde puedes sentarte a comer, usar el microondas y la vajilla a partir de ahora

Una de las escenas más comunes en el día a día de muchos trabajadores es la de llegar el mediodía, sacar el tupper de la mochila y buscar a contrarreloj un rincón en la oficina, un banco en la calle o incluso el propio coche para comer. Especialmente entre quienes hacen jornada continua, esta rutina se ha convertido casi en un ritual incómodo y poco práctico.

En los últimos años hemos visto cómo algunos espacios han intentado dar solución a este problema: uno de los ejemplos más claros son las estaciones que Mercadona coloca en determinados supermercados, donde los clientes tienen a mano mesas, sillas, microondas y hasta cubiertos para comer allí mismo la comida recién comprada o llevada de casa.

Siguiendo esta misma tendencia, ahora surge en Murcia una alternativa que puede cambiar por completo la experiencia de comer fuera de casa. Se trata de una idea pionera de la franquicia Detroit Más Que Desayunos, muy conocida en la ciudad por sus famosas tostadas y que cuenta con varios locales en el centro de la capital murciana.

Detroit como en casa

La propuesta se llama “Detroit como en casa” y básicamente consiste en un pequeño espacio dentro de sus cafeterías donde el cliente puede calentar su propia comida, utilizar la vajilla del local y comer con tranquilidad, como si estuviera en el salón de su casa pero en pleno centro de Murcia.

El uso de este servicio tiene un coste simbólico: solamente un euro más la consumición de una bebida. A cambio no solo se puede usar el microondas y la vajilla, sino que además el cliente no tiene que preocuparse de lavar nada, porque el propio personal del local se encarga de limpiar los tuppers.

El sistema es sencillo. Cuando terminas de comer, dejas tu tupper en un armarito habilitado con etiquetas rojas para señalar que está sucio. A partir de ahí el equipo de Detroit se encarga de recogerlo y lavarlo, evitando así que tengas que cargar todo el día con el recipiente usado en la mochila o el bolso.

La influencer murciana Anabel, del perfil Miraqueplan, ha sido la encargada de mostrar en redes sociales cómo funciona este nuevo servicio. Según explica en su publicación “por solo un euro y la consumición de una bebida podrás hacer uso en sus instalaciones de este corner donde puedes calentar tus tuppers, usar su vajilla y traer tu comida casera para comer como en casa”.

Además, destaca lo que para muchos será el punto más práctico: “mientras estás comiendo puedes dejar los tuppers en este armarito que hay aquí, poner la etiqueta roja para que sepan que hay tuppers sucios y ellos mismos se encargan de lavártelos para que no tengas que preocuparte de nada”. En su caso cuenta que acompañó la comida casera con un Iced Matcha, antes de volver al trabajo con energía.

Este servicio ya está disponible en los locales que Detroit Más Que Desayunos tiene repartidos por Murcia, con presencia en Santa Teresa, en la Avenida Juan Pablo II, en San Andrés y en el barrio de La Flota.