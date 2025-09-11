Es una hamburguesería, pero tiene enloquecida a media Murcia realmente por las tartas de queso: "Espectacular"

La Región de Murcia vive un momento dulce en lo que a gastronomía se refiere y más concretamente en el terreno de las hamburguesas. A lo largo de los últimos años se ha disparado el número de locales especializados, las propuestas gourmet, los eventos dedicados al universo burger y hasta concursos en redes sociales que han puesto en valor el talento culinario local. Esta revolución ha traído consigo nuevas experiencias gastronómicas que, más allá de la comida rápida, apuestan por el sabor real, el producto de calidad y el cariño en cada elaboración.

En este contexto ha surgido una hamburguesería que ha logrado destacar no solo por sus burgers, sino por algo que muchos no se esperaban: sus postres, en especial, sus tartas de queso. Hablamos de Dinamita Burger Bar: un local ubicado en Churraque se ha ganado una legión de seguidores fieles y que se describe a sí mismo como "No somos un sitio de postureo, somos una hamburguesería con alma americana"

Dinamita ofrece una carta basada en burgers hechas "con alma americana, sabrosas, hechas con cariño y con ingredientes de verdad", y eso se traduce en detalles como el pan brioche artesanal, el blend de carne 100% vacuno español o el bacon ahumado en madera de manzano. Cada salsa es elaborada diariamente en su cocina ("salsas originales hechas aquí cada día") y no se encuentran en ningún otro sitio.

El esfuerzo del negocio tiene su correlato en las reseñas de los clientes: "Las hamburguesas tenían todas muy buena pinta", señala una clienta habitual, mientras que otra reseña afirma que "es sin duda la mejor hamburguesería de Murcia".

Las tartas de queso: la auténtica joya del local

Aunque parezca que todo gira en torno a la burger, los postres caseros de Dinamita se han convertido en un reclamo por sí solos, especialmente las tartas de queso. Aunque el local no lo publicita con bombos y platillos, los comentarios de quienes han probado estas delicias hablan por sí solos.

"Espectacular", "para repetir", "nos quedamos sin palabras", dicen en las reseñas. Algunos comentarios incluso apuntan que, después de probar varias hamburguesas, "el postre fue lo que terminó de redondear la experiencia".

Lo curioso es que, a pesar de que no se hace una promoción directa de sus postres en la carta general ni en sus redes, la comunidad de clientes ha ido corriendo la voz, situando la tarta de queso (y otros postres caseros) como uno de los motivos por los que volver al local. De hecho, no son pocos los que terminan sus opiniones con frases como "todo casero, ¡y eso se nota!" o "cocinan con las manos, con tiempo y con ganas".

Otro punto fuerte del Dinamita Burger Bar es su ambiente: sin esperas, con capacidad para grupos grandes y con un servicio que muchos califican como “trato muy muy bueno” o incluso de "11/10". A esto se suma su ubicación estratégica en las afueras de Murcia, lo que facilita el aparcamiento y aleja del bullicio del centro.