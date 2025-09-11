Hacienda se inventa su dirección, le cobra 20.000€ en impuestos y ahora el TSJ de Murcia anula la liquidacireón

Las discrepancias con Hacienda son uno de los grandes terrores nocturnos de buena parte de la población española. Aunque es innegable que este organismo cumple un papel clave en la redistribución de la riqueza que sostiene nuestro Estado del Bienestar, lo cierto es que, cuando toca recibir una notificación o rendir cuentas, tanto los autónomos como las empresas (y también los ciudadanos de a pie) contienen la respiración unos segundos.

Desde las campañas anuales de la declaración de la Renta hasta impuestos puntuales como el de transmisiones patrimoniales o actos jurídicos documentados, cualquier pequeño error puede desembocar en un lío administrativo largo, costoso y desesperante: en ocasiones, por fallos que ni siquiera han sido provocados por contribuyente.

Eso es lo que ha ocurrido en un reciente caso resuelto por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia, donde se ha estimado el recurso de una ciudadana a la que la Agencia Tributaria intento cobrar 20.483,85 euros mediante un procedimiento plagado de errores según ha determinado el propio tribunal.

Al parecer la contribuyente recibió una notificación de liquidación del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados de más de veinte mil euros. O al menos, eso era lo que decía la Administración. Porque en realidad la afectada nunca llegó a enterarse de la existencia de esa liquidación.

Según el tribunal, la Agencia Tributaria utilizó direcciones incorrectas para intentar notificarle la deuda y después de varios intentos fallidos, lo publicó directamente en el Boletín Oficial del Estado.

En concreto, en los dos primeros intentos de notificación personal se utilizó una dirección en la que figuraban datos erróneos como un código postal incorrecto y referencias inexistentes a piso y escalera, cuando en realidad se trataba de una vivienda unifamiliar. El segundo domicilio donde se intentó notificar tampoco era válido, porque correspondía a una antigua residencia que la afectada había dejado en 2014 algo que según el tribunal constaba en la propia documentación administrativa.

Lo más llamativo es que, tal y como recoge la sentencia, la propia Administración disponía de otros domicilios correctos de la interesada en su base de datos (incluyendo el Padrón Municipal y otros documentos dentro del expediente) donde previamente ya se habían realizado notificaciones con éxito. A pesar de ello, no se utilizaron.

El TSJ anula el proceso por el fallo en la notificación

El tribunal concluye que la notificación no fue válida y que la ciudadana quedó en situación de indefensión, ya que no pudo defenderse en tiempo y forma por un fallo que no era suyo. En palabras de la sentencia, “los errores en las señas domiciliarias han podido causar indefensión a la recurrente”.

Por ese motivo el TSJ de Murcia ha decidido anular la resolución dictada por el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Murcia, que previamente había rechazado la reclamación de la contribuyente por considerarla fuera de plazo. El tribunal considera que, dado que la afectada nunca fue correctamente notificada, el plazo legal para reclamar no puede considerarse iniciado.

La sentencia no entra a valorar si la liquidación de 20.483,85 euros es o no correcta: lo que hace es ordenar que el TEAR admita a trámite la reclamación presentada por la afectada y que resuelva sobre el fondo del asunto.

Con esta decisión judicial, el caso no está cerrado todavía, pero sí vuelve a empezar ya que el Tribunal Económico-Administrativo Regional tendrá que revisar de nuevo el expediente y tendrá que estudiar si la liquidación que se intentó cobrar realmente se ajusta a la legalidad y si hay base para mantenerla, reducirla o anularla.