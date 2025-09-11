Burger King despide a un trabajador por ir al hospital con Covid y un tribunal de Murcia obliga a contratarlo y pagarle 9.000 euros de indemnización

El Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJMU) ha declarado nulo el despido de un trabajador de Burger King que fue cesado apenas media hora después de comunicar a su encargada que se encontraba indispuesto y que un familiar con el que convivía había dado positivo por COVID-19. La decisión del tribunal ha sido recogida en la sentencia de acceso público 939/2025 y confirma que la empresa vulneró derechos fundamentales del empleado, la obliga a readmitirlo y a pagarle los salarios pendientes además de una indemnización de 9.000 euros por daños morales.

Los hechos ocurrieron el 20 de febrero de 2022 cuando el trabajador (que apenas llevaba once días contratado como operario de inicio) informó por WhatsApp de que no podía acudir a su puesto porque se sentía fatal y que iba a ir al hospital.

En la resolución consta que treinta minutos después recibió un mensaje de su encargada anunciándole que le enviaría una carta por no superar el periodo de prueba. A las 13:31 del mismo día, domingo, efectivam le llegó un correo electrónico con la carta de despido.

La empresa intentó justificar el despido alegando que el perfil profesional del empleado era inadecuado para el puesto y que se había producido una pérdida de confianza, aunque según el tribunal no acreditó ninguna razón objetiva que respaldara esas afirmaciones. Además tampoco asistió al acto de conciliación previo a la demanda ni aportó pruebas suficientes en el procedimiento.

La defensa del trabajador y la reacción del juzgado de lo social

Al considerar que la empresa había reaccionado a su situación de salud, y que su cese estaba directamente relacionado con el aviso que envió ese mismo día el trabajador denunció judicialmente el despido y ahora el Juzgado de lo Social número 5 de Murcia le daba la razón el marzo de 2023 y declaraba nulo el despido por vulnerar derechos fundamentales. Burger King recurrió la sentencia.

En el recurso la empresa explicó que el contrato se extinguió válidamente durante el periodo de prueba, sin necesidad de justificar los motivos. También argumentó que la situación sanitaria en ese momento no se podía equiparar a la fase más crítica de la pandemia y que el trabajador ni siquiera tenía un diagnóstico de COVID-19.

El TSJ de Murcia confirma la nulidad del despido

El Tribunal Superior de Justicia de Murcia ha rechazado estos argumentos y en su sentencia, la Sala ha destacado la relación inmediata entre la comunicación del trabajador sobre su estado de salud y la decisión empresarial de despedirlo. Aunque la ley permite extinguir el contrato sin motivación durante el periodo de prueba, los jueces recuerdan que esta facultad no puede usarse para encubrir decisiones discriminatorias.

El tribunal considera que, ante los indicios aportados por el trabajador, correspondía a la empresa justificar que su decisión fue ajena al estado de salud del empleado. Sin embargo la compañía no probó la existencia de una causa objetiva y proporcionada por lo que para los magistrados, el despido no tuvo que ver con la actividad laboral, sino con una reacción directa a la comunicación del trabajador sobre su posible contagio, lo que vulnera su derecho a la salud y a la integridad física, recogidos en los artículos 43 y 15 de la Constitución Española.

En cuanto a la indemnización de 9.000 euros por daños morales, la Sala considera que es adecuada, ya que responde a la gravedad de la vulneración de un derecho fundamental.