Fue de las primeras tabernas para estudiantes y ahora es "la mejor barra de Murcia": hasta 72 tapas

Murcia se ha convertido en los últimos años en una especie de unicornio gastronómico: cada mes abren nuevos locales que buscan hacerse un hueco en una ciudad cada vez más de moda entre los foodies. Pero la tradición culinaria murciana no nació ayer ni mucho menos: hunde sus raíces en la exhuberante huerta y en una industria alimentaria que siempre ha estado ligada a la Región. Y una buena prueba de ello son los bares con historia, esos que han pasado de generación en generación y que siguen siendo imprescindibles para los murcianos.

Uno de esos lugares es el Bar Togo, situado en la céntrica calle Jacobo de las Leyes, junto a la plaza de la Merced y a escasos metros del campus de la Merced de la Universidad de Murcia. Este mítico local abrió sus puertas en los años 80 y este 2022 cumplió cuatro décadas de vida y desde entonces se ha convertido en punto de encuentro de miles de estudiantes y vecinos que lo consideran parte de su historia universitaria.

Los blogs gastronómicos locales como Miss Sandía recuerdan que este bar “se conocía primero como Togo I; lo reformaron y lo llamaron Togo II”. Desde entonces no ha dejado de evolucionar, pero siempre ha mantenido la misma esencia: una gran barra repleta de tapas caseras y precios pensados para el bolsillo de los estudiantes. Su dueño, José Antonio, explicaba al blog Barreando que en la barra pueden llegar a ofrecer “72 tapas y algunas más guardadas en la recámara”.

Las reseñas coinciden en que la especialidad de la casa son las marineras, un clásico murciano de ensaladilla rusa sobre rosquilla con anchoa: “Siempre las pido, la ensaladilla rusa está muy buena”.

pero la oferta no se detiene ahí y quienes lo conocen destacan la sepia a la plancha, las patatas con ajo casero, los bocadillos de lomo, las pulguitas de salmón o sobrasada con miel, las croquetas de jamón, los revueltos de verduras y salchicha, el pulpo, los caballitos o la ensalada murciana: “Todo esto acompañado de dos jarras de su sangría casera. El precio excelente: 8 euros por persona” (en aquellos tiempos).

"La mejor barra de Murcia"

El restaurante ha vuelto a ser protagonista en redes sociales gracias al creador de contenido Juancadvisor, que lo ha señalado como uno de sus lugares favoritos para tapear en la ciudad.

En su vídeo asegura que en el Togo se encuentra “la barra con más tapas de toda Murcia y barata, que es lo importante”. Y añade una reflexión que ya se ha hecho viral: “la ciencia dice que para saber si un bar es bueno tienes que probar sus croquetas… si la croqueta está buena puedes fiarte de todos los demás platos”.

En su visita también destacó las tostas de queso con sobrasada, que ha descrito como “más grandes que el brazo de Joan Pradel”, y las criollas rellenas. No todo le convenció, pues señaló que hubo alguna tapa que “no me gustó, no lo pidáis”, pero la conclusión fue clara: el sitio le parece un imprescindible de Murcia al que siempre se vuelve.