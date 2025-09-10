Este es el barbero murciano donde Carlos Alcaraz se ha tintado el pelo de blanco

Primero fue la sorpresa de David Broncano, que ha dejado a medio país boquiabierto cuando apareció teñido de rubio. Y ahora llega el turno de Carlos Alcaraz, que ha decidido ir todavía más allá: el número uno del mundo se ha pasado al blanco, cumpliendo la promesa que había hecho antes de la final del US Open 2025 donde levantó su sexto Grand Slam con solo 22 años.

El murciano había asegurado que, si conquistaba Nueva York, se atrevería con un cambio de imagen todavía más radical que el rapado con el que ya dio que hablar hace apenas unas semanas. Aquel corte al cero, que él mismo achacó a un "despiste" de su hermano, parecía insuperable. Pero lo cierto es que el flamante campeón ha conseguido eclipsar incluso aquel episodio con un look mucho más rompedor.

Del rapado improvisado al tinte blanco

En los últimos días Alcaraz ha jugado al despiste en sus redes sociales. Fotos con una peluca rubia, vídeos con papel de aluminio sobre la cabeza... todo apuntaba a que el campeón del US Open planeaba algo distinto. Y así ha sido: ya no se trata de un rapado improvisado, sino de un tinte blanco que marca tendencia y que está llamado a ser una de las imágenes deportivas del año.

El peluquero de siempre: Victor Barber

Detrás del cambio más comentado del momento está Victor Barber: un joven barbero de El Palmar que acumula miles de seguidores en redes sociales y que se ha convertido en una referencia local. Victor es, desde hace tiempo, el encargado de cortar y perfilar el cabello de Alcaraz y ahora también ha sido el responsable de darle el tinte blanco que ha puesto a hablar a medio planeta.

El vínculo entre ambos no es nuevo, y es que el tenista y su peluquero mantienen una relación de confianza que se ha reforzado con el paso de los años y que ahora ha quedado reflejada en este cambio de look que muchos comparan con las últimas tendencias de jóvenes ídolos mediáticos.

El nuevo Alcaraz, versión cabello blanco, no es solo una curiosidad estética: el tenista afronta ahora semanas decisivas: la Laver Cup (19-21 de septiembre), seguida de los torneos de Tokio (24-30 de septiembre) y Shanghái (1-12 de octubre).

El pelo blanco no es la única novedad en la imagen del murciano, ya que Alcaraz también ha decidido inmortalizar sus victorias sumando a su colección un tatuaje de la Estatua de la Libertad y el puente de Brooklyn.