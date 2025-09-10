El origen de la palabra 'Alcaraz' que deja en vergüenza a la Región de Murcia: "Carlos es uno de los 17.000 españoles que lleva este apellido"

El pasado domingo el murciano Carlos Alcaraz volvía a hacer historia en el tenis mundial al conquistar su sexto Grand Slam en Nueva York. La final, disputada frente al italiano Jannik Sinner daba lugar a una imagen que se ha hecho viral en redes: el gesto de desdén de Donald Trump, presente en las gradas, justo en el momento en que las cámaras enfocaban al expresidente estadounidense. En un contexto marcado por sus políticas abiertamente racistas y antimigratorias, muchos han interpretado la reacción como un desprecio hacia la comunidad latina.

En España, mientras la euforia por el triunfo de Alcaraz recorría el país, el programa La Ventana, conducido por Isaías Lafuente, aprovechaba la ocasión para reflexionar sobre el origen del apellido que hoy da la vuelta al mundo.

Un apellido con raíces árabes

Lafuente explicaba en antena que "en árabe, ‘al-karas’ sería un topónimo que se referiría al cerezo o al lugar de los cerezos. De esa misma raíz nacería el nombre de la localidad albaceteña de Alcaraz y la localidad catalana de Alcarrás". Y añadía que "Carlos es uno de los 17.000 españoles que lleva este apellido milenario heredado del larguísimo periodo de presencia árabe en nuestro país que para algunos es un mero paréntesis sin mayor importancia".

El periodista también aprovechaba para recordar que muchos términos que comienzan por “Al” son también de origen árabe: "En Almeida que significa meseta o llanura; en Almodóvar, que significaría ‘el redondo’ porque nombrase en origen una fortaleza circular o en Alcántara que significa literalmente ‘el puente’, así que cuando nos referimos al puente de Alcántara nos estamos refiriendo redundantemente".

El contraste con la política murciana

El éxito de un joven murciano que lleva un apellido de raíz árabe no llega en el mejor momento político para la Región de Murcia. Hace apenas unos días Educación confirmaba la retirada del Programa de Enseñanza de Lengua Árabe y Cultura Marroquí (PLACM) que llevaba en marcha desde 2012 en la comunidad y que consituye uno de los ejes de la integración y la convivencia en el sistema educativo murciano.

La decisión se debe al acuerdo firmado por el PP y Vox para aprobar los Presupuestos Generales de la Región de Murcia 2025 el pasado junio, que incluía expresamente la supresión de este plan en los centros educativos murcianos.

El programa era voluntario, gratuito para las familias y se impartía fuera del horario escolar, beneficiando a unos 350 alumnos de origen marroquí (apenas un 0,1% del alumnado total), y había sido defendido incluso por el propio consejero de Educación, Victor Marín, por su papel en la integración y mediación cultural.

Ahora con la decisión consumada el contraste resulta evidente: mientras un apellido de origen árabe se corona en lo más alto del deporte mundial, en su propia tierra se relega la enseñanza de la lengua y cultura que dieron vida a ese mismo apellido.