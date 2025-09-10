La atracción de la Feria de Murcia que tiene aterrorizada a toda España: "Da miedo que se desmonte"

Una de las actividades más esperadas cada mes de septiembre en la capital murciana es la feria de atracciones de La Fica: un recinto que cada año reúne a miles de visitantes en el marco de la Feria de Murcia y donde se instalan decenas de atracciones.

En este 2025 La Fica ya está a pleno rendimiento con 60 atracciones y más de 200 instalaciones en total si se suman puestos de artesanía y espacios gastronómicos. El recinto abrió el pasado 4 de septiembre con una jornada de 2x1 en todas las atracciones y con novedades como una experiencia inmersiva con láser para niños y la atracción “Aladino, la cárcel”: una estructura giratoria de unos 20 metros que se estrena este año. Además habrá jornadas especiales como el Día del Niño (9 de septiembre), con descuentos del 50%, y el Día Sin Ruido (10 de septiembre) pensado para personas con TEA u otras sensibilidades.

El Top Gun, la atracción que está en boca de todos

Sin embargo si hay una atracción que ha logrado sobresalir por encima del resto esa ha sido la bautizada como Top Gun: una atracción modelo loop on top cuyo funcionamiento describe un movimiento circular en torno a un eje principal que cambia de dirección y recorrido, y por otro, gira sobre sí misma, dejando a los pasajeros boca abajo y en distintas posiciones a varios metros de altura.

Durante los últimos días las redes sociales se han llenado de comentarios y experiencias sobre esta atracción que se ha convertido en tema nacional.

"Me monté con mi madre y se nos salía el cuerpo del asiento"

Entre los cientos de mensajes que circulan, muchos usuarios coinciden en señalar la incomodidad de los asientos y la sensación de inseguridad. Uno de los comentarios más repetidos dice: "me monte con mi madre y se nos salía el cuerpo del asiento la seguridad fatal". Otro usuario asegura: "los asientos están super mal ajustados, mi amiga y yo casi nos salimos de la atraccion y un amigo salió con angustia".

La misma preocupación aparece en otros mensajes como "da miedo que se desmonte" o "cuando te pone de cabeza siento q me voy a caer y me tengo q sujetar con los pies". Para algunos el temor es incluso mayor que la propia diversión: "prefiero mil veces mi vida antes de estar en un hospital".

Entre el miedo y la adrenalina

No todo son críticas. Hay quienes defienden que el Top Gun es una de las mejores experiencias de la feria. "es literalmente la mejor de toda la feria jajajaja", asegura una joven, mientras otra añade: "mi favoritisimaa". Incluso hay quienes se lo toman con humor: "el Revolution de toda la vida, quién tenga miedo a morir que no nazca".

La mezcla de reacciones deja claro que el Top Gun no pasa desapercibido. Para algunos es sinónimo de recuerdos imborrables como quien relataba: "me monte con 18 o 19 años y llore del miedo temblando ,no e vuelto a subir más ,ahora tengo 37". Para otros es simplemente un reto superado: "yo me monte en el de albacete y noup, no me da miedo, yo vivo para vivir no con miedo a la muerte".

Muchos veteranos recuerdan que esta atracción no es nueva en Murcia. En realidad lleva décadas visitando las ferias bajo diferentes nombres. Varios usuarios recordaban: "en mi época de llamaba Revolution o "hace 20 años se llamaba el Revolution y el chorro te daba el toda la cara y bajabas refrescao".