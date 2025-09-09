Así se veía el centro de Murcia en los años 80: "100 veces más verde que ahora, todo mucho mejor distribuído"

La cuenta Murcia Notificaciones ha vuelto a despertar la nostalgia de muchos murcianos al publicar en redes sociales un vídeo titulado “Un paseo por la Murcia de 1980” atribuido a Luis de Hoyos Medina. En el documento se muestra al son de 'La Parranda' un recorrido por algunas de las zonas más emblemáticas del centro que van desde las inmediaciones de la Cárcel Vieja y la actual avenida General Primo de Rivera, hasta la Plaza de las Flores o rincones como la calle Cronista Carlos Valcárcel donde se reconoce el Barnés al fondo.

Las imágenes han servido para recordar cómo lucía la ciudad en aquella época y varios usuarios destacan que entonces se podía circular con normalidad y aparcar en zonas que hoy resultan impensables. Uno de los comentarios más repetidos es que en aquella Murcia “cuando se podía ir en coche y aparcar” o que “cuando aún se podía aparcar y no había carril bus”.

El vídeo también refleja un urbanismo distinto, menos condicionado por las grandes reformas de las últimas década: “Un desarrollo urbanístico muy desastroso y mal planificado sobre todo en el ensanche de la ciudad”, lamentaba un internauta, señalando que gran parte de los problemas actuales se gestaron en los años posteriores.

La publicación acumula decenas de comentarios con un denominador común: la sensación de pérdida de una ciudad más habitable. “Tenía más encanto que ahora”, apuntaba una usuaria con cierta melancolía. Otro recordaba que en lugares como la Plaza Circular “llena de verde y no la explanada de losas que han dejado” hoy cuesta reconocer el espíritu de aquella Murcia.

Para algunos el vídeo es la prueba de que el llamado progreso no siempre se percibe como un motor de bienestar: “Y señores, este vídeo es la prueba de que todo lo que toca el progreso, lo arruina”. Otros usuarios resumían la diferencia en una frase: “100 veces más verde que ahora, todo mucho mejor distribuido”.

La publicación también ha dejado espacio para mensajes de orgullo local. “Viva Murcia que hermosa eres”, escribía una usuaria. Incluso hubo quien recordó la frase atribuida a Manolo Escobar: “como Murcia y sus murcianicas no hay nada más”.

Sin embargo entre los comentarios también aparecieron apreciaciones de carácter racista, con alusiones a la presencia actual de población extranjera frente a una Murcia “solo llena de murcianos”. Un recordatorio de que la nostalgia puede despeñarse por el reaccionarismo.