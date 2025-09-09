Graban la reacción de Trump a la victoria de Alcaraz en el US Open: "Piensa que Carlos es mexicano"

El pasado domingo Carlos Alcaraz volvía a hacer historia en el tenis mundial: el murciano derrotaba en la final del US Open 2025 a Jannik Sinner (6–2, 3–6, 6–1, 6–4) y conquistaba así su sexto título de Grand Slam desde su debut profesional en la ATP el pasado 17 de febrero de 2020 con una gesta que lo devuelve al número uno del ranking y lo confirma como la gran figura del presente y del futuro del deporte.

La cita estuvo cargada de celebridades empezando por la cantante Rosalía y otras personalidades que quisieron vivir en directo la coronación de Alcaraz. Pero la presencia que más comentarios ha generado en redes no fue la de ninguna estrella de la música o del cine, sino la del propio presidente de los Estados Unidos, Donald Trump cuya llegada retrasaba el inicio del partido cerca de media hora debido al refuerzo de las medidas de seguridad.

En las últimas horas se ha hecho viral un vídeo que muestra la reacción de Trump justo en el momento en que Alcaraz levantaba el trofeo. El exmandatario aparece con gesto serio, incluso torciendo el rostro, en contraste con la euforia generalizada del público.

En plataformas como X (antiguo Twitter), muchos usuarios interpretaron la escena como un ejemplo de los prejuicios del republicano. Un mensaje que se ha compartido miles de veces ironiza: “he saw him speak spanish and thought he was mexican 😭😭😭😭 they’re not renewing his visa”. Otro usuario apuntaba: “He wants him deported”.

La llegada del presidente no pasó desapercibida y según Reuters, el público mostraba un rechazo mayoritario, con abucheos y pulgares hacia abajo en las gradas. La USTA incluso pedía a las televisiones que evitaran enfocar esos momentos de tensión durante la retransmisión.

La situación fue tan comentada que la propia leyenda del tenis, Martina Navratilova, acusaba a Trump de “estar celoso” de la victoria de Alcaraz y de no haber querido aplaudirle.

Pese a todo Trump restaba importancia a la polémica. Preguntado por los medios después de la final, se limitaba a ironizar con que los fans habían sido “geniales” y a elogiar a los dos jugadores por el espectáculo ofrecido en Nueva York.

Lejos de la política, Alcaraz prefirió hablar de lo deportivo. Felicitó públicamente a Sinner, con quien ya ha compartido tres finales de Grand Slam consecutivas, y dedicó el triunfo a su familia y a su equipo.