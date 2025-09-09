El chiste de los murcianos y el cianuro que ha hecho llorar hasta a Xuso Jones: "Es que es verdad"

Tan solo 12 palabras bastaban en 2019 para que más de 15.000 personas se echaran unas risas en lo que en aquel entonces era Twitter. El viejo chiste que desde entonces se ha replicado en decenas de ocasiones ha vuelto a resurgir esta semana gracias a Xuso Jones, que lo ha llevado a TikTok con una reacción tan natural como contagiosa: muerto de la risa.

El origen está en un tuit publicado por la cuenta @Angielinajoli que decía: "Ahora no sé si mi amigo murciano me ha pedido cianuro o 100 €". Una simple frase que se convirtió en un fenómeno con miles de retuits y respuestas en cadena, muchas de ellas jugando con el acento murciano y las confusiones fonéticas.

Desde aquel 2019 varios usuarios han ido añadiendo su propio humor al hilo. La cuenta @DR_JohnSmith_ escribía: Dale cianuro para no quedar mal. Porque si le das los 100 € por error le harás sentir mal. Con el cianuro siempre aciertas. Otros iban más allá como @Choni_Depp, que sugería: Ofrécele primero el cianuro y si era eso 100 euritos que te ahorras.

Lejos de perder fuerza con el paso de los años, la broma ha seguido rebotando en redes hasta aterrizar en TikTok.

La reacción de Xuso Jones

El cantante murciano Xuso Jones compartía hace apenas unos días un vídeo en el que revive el chiste. La escena no tiene desperdicio: él mismo se graba mientras repite el tuit incapaz de contener la carcajada y añade un mensaje claro de orgullo regional: Viva Murcia. El clip suma ya más de 32.000 likes y miles de comentarios.

Un usuario preguntaba: ¿Por qué ha dicho cianuro dos veces seguidas? y la respuesta no tardaba en llegar: Porque es murciano. Otros tiraban de creatividad con frases como O 100 € dos veces... nunca lo sabrás.

La anécdota también sirvió para que algunos compartieran experiencias similares. Una usuaria recordaba: En la estación de Atocha pregunté, y juro que lo dije bien claro, el tren para Murcia. Y entendió que quería poner una denuncia.

El orgullo local también se colaba entre las respuestas: Siendo murciano tengo que reconocer que la persona que ha hecho este tweet se ha salido, comentaba otro participante. Y no faltaba quien resumía la sensación general: Te escucho decir cianuro las dos veces por mucho que lo escuche.