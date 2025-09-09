Alerta de Martín Barreiro, meteorólogo, a la Región de Murcia: "Se trata de una situación de mucho riesgo"

La segunda semana de septiembre ha comenzado con un tiempo marcado por la inestabilidad y con varios avisos meteorológicos activos que afectan de lleno a la Región de Murcia. La Agencia Estatal de Meteorología ha actualizado sus previsiones y ha activado diferentes niveles de alerta por lluvias y tormentas que podrían tener un fuerte impacto en varias comarcas del sureste.

Durante este martes los fenómenos adversos se concentran en buena parte de la comunidad. Según AEMET, desde las 12 del mediodía hasta las 22 horas se mantienen activos los siguientes avisos: Aviso naranja en el Altiplano y la Vega del Segura, donde se prevén precipitaciones de hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora, acompañadas de tormentas que pueden descargar granizo y rachas intensas de viento.

A este se suma otro aviso amarillo en el Noroeste, el Campo de Cartagena y Mazarrón, con riesgo de lluvias de hasta 25 litros por metro cuadrado en una hora, también con tormentas localmente fuertes.

Por otra parte la previsión meteorológica para la jornada apunta a un aumento de la probabilidad de lluvia hasta el 60%, con acumulaciones de unos 6,1 mm, temperaturas suaves que oscilarán entre los 23 y los 27 grados y humedad elevada cercana al 78%.

Repecto a el viento va a soplar de componente este con rachas que podrían alcanzar los 16 km/h, y se espera nubosidad abundante en torno al 71%.

La advertencia de Martín Barreiro

Ante esta situación no solo la AEMET ha pedido cautela. También lo ha hecho el meteorólogo y presentador de TVE Martín Barreiro: en su análisis ha advertido que nos encontramos ante “tiempo muy adverso en el Mediterráneo con lluvias torrenciales, tormentas muy fuertes con granizo y mucho viento”.

Barreiro, que informa habitualmente en el Telediario de Fin de Semana de La 1, ha querido subrayar el riesgo para la población en diferentes comunidades del este peninsular entre ellas Murcia. En sus palabras, “se trata de una situación de mucho riesgo con esas lluvias torrenciales que pueden dar lugar a inundaciones”.

El experto ha recordado que la combinación de la llegada de aire frío en altura y las temperaturas excepcionalmente altas del agua en el Mediterráneo (más de 26 grados sumados a una na anomalía de más de 2 grados) están alimentando este episodio de tormentas intensas y precipitaciones torrenciales.