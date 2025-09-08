Le cobran 81€ por cenar en la Feria de Murcia y denuncia públicamente el servicio: "No vayáis; les pedí ticket y me dieron una hora de cuaderno"

Murcia se encuentra en plena celebración de uno de los eventos más esperados del año: la Feria de Murcia 2025. Durante casi dos semanas, la ciudad ofrece más de 300 actividades en plazas, paseos, jardines y espacios culturales y uno de los puntos fuertes, como cada septiembre, es la feria de atracciones de La Fica donde conviven montañas rusas, carruseles, coches de choque y un sinfín de propuestas para toda la familia. Además de las atracciones este recinto también cuenta con puestos de comida, artesanía y servicios adicionales.

Ha sido precisamente en este último apartado donde se ha desatado la polémica cuando usuaria identificada en redes como Majo Febe ha denunciado públicamente que uno de los establecimientos dentro del recinto le ha cobrado 81 euros por lo que describe como una cena muy básica: “3 cañas, 2 nestea, 2 morcillas, 2 pancetas sin sal, 1 pincho, 1 longaniza, dos chorizos y 200 gramos de papa”. Una queja a la que suma que al pedir un justificante de pago, en lugar de un ticket oficial le entregaron “una hoja de cuaderno pequeña con las cosas apuntadas de mala gana”.

La mujer también criticaba la atención recibida explicando que “el señor que está sentado, supuestamente, debía atendernos y no se movió de ahí” y pedía a otros asistentes: “No vayáis ninguno”.

Reacciones en redes: “es de primero de Feria”

La queja de Majo Febe ha generado respuestas de otros usuarios que confirmaron haber vivido experiencias similares. Muchos señalaron que este tipo de situaciones son habituales en la feria y que es algo de lo que ya se advierte año tras año. Uno de los comentarios más repetidos fue que “el clave ese es de primero de feria, es q no saber eso…”. Otros achacaron parte de la culpa a no revisar los precios antes de pedir: “La culpa es tuya por no pedir precios antes, gratis no hay nada”.

Varios asistentes aprovecharon para recordar que llevan años evitando consumir en estos espacios porque “yo hace muchos años que no tomo nada en la feria, es carísimo”. También hubo quienes advirtieron que este local en concreto “siempre ha tenido mala fama todas las ferias... no sé aún cómo la gente pica”. Como alternativa algunos recomendaron acudir a los Huertos del Malecón, donde los precios son oficiales.

La polémica por los precios en los puestos de la Feria de Murcia no es nueva: ya en 2022 se registraron críticas en redes sociales por consumiciones que muchos calificaron de desorbitadas y por menús que no correspondían con lo pagado.