Las aguas termales de un pueblo de Murcia donde las mujeres que no pueden ser madres se quedan embarazadas: "Un milagro"

Con un vídeo que casi roza las 100.000 visualizaciones, en los últimos días se ha hecho viral el testimonio de una mujer que explica cómo se quedó embarazada tras bañarse en unas conocidas aguas termales de la Región de Murcia.

Conocida en redes como Mavi, la protagonista de esta historia contaba que después de más de dos años de intentos y pruebas médicas sin éxito, decidía junto a su pareja probar lo que hasta entonces había escuchado como una simple leyenda: “oímos hablar de los Baños de Mula, que las mujeres que no se podían quedar embarazadas iban allí y después lo conseguían”.

Según va narrando tanto ella como su marido se bañaron en las aguas termales de la pedanía y, apenas un mes más tarde, la sorpresa llegó: “pensé, esto ha sido el baño, los Baños de Mula, es que ha sido eso… no había manera de que me quedara embarazada y justo después ocurrió”. Para la creadora de contenido no quedaba duda y no podía tratarse más que de un “milagro”.

Los Baños de Mula

Los Baños de Mula son conjunto de casas, paradores y casas de baños que se sitúan en la localidad murciana de Mula, en concreto en la margen derecha del río homónimo, conocida por sus aguas termales. El manantial, que brota en un entorno natural rodeado de cerros travertínicos, ha sido utilizado desde hace siglos.

Según recoge la Región de Murcia Digital ya en el siglo XVIII comenzaron a construirse instalaciones para aprovechar estas aguas, que en 1882 fueron declaradas medicinales. Durante el siglo XIX se edificaron las primeras casas de baños y a principios del XX proliferaron balnearios como el de San Luis levantado en 1903.

Pero la historia es mucho más antigua. Investigaciones arqueológicas documentadas en el Archivo Municipal de Mula y en el proyecto Carmesí señalan que en el cercano Cerro de la Almagra existió un importante asentamiento romano desde el siglo II a.C., vinculado al uso de estos manantiales. En la zona se hallaron restos de villae, fortificaciones y hasta tres necrópolis.

Con la llegada de la Edad Media el enclave fue ocupado por visigodos y más tarde abandonado en favor del núcleo urbano de Mula, hasta que siglos después la actividad volvió a girar en torno a las aguas.

Lo cierto es que la creencia de que los Baños de Mula ayudan a la fertilidad no es nueva: testimonios recogidos por el Archivo de Molina de Segura hablan de cómo en los años 50 y 60 muchas parejas recién casadas elegían este lugar para su luna de miel, convencidos de las virtudes de sus aguas. Incluso circulaba la idea de que “las mujeres que no se quedaban embarazadas al poco de casarse venían a probar suerte en estas termas”.

Hoy esta tradición oral convive con la realidad de un espacio turístico que ofrece balnearios, casas rurales y termas modernas, como los establecimientos El Pozo, El Delfín, El Intendente o El Parador Azul, donde el agua sigue siendo la gran protagonista.