El mejor castillo de Murcia es una fortaleza templaria de origen islámico: "Unas vistas espectaculares de todo el entorno"

Con septiembre a medio camino, los planes de playa y chiringuito empiezan a dejar paso a otros más tranquilos: paseos urbanos, excursiones y sobre todo visitas culturales.

El calor sigue apretando, pero la Región de Murcia ofrece un patrimonio tan amplio que es imposible no aprovechar estas semanas de transición para descubrirlo, pero si hay un lugar que concentra historia, arte y devoción en un mismo espacio ese es el Castillo de Caravaca de la Cruz.

Situado a 675 metros de altitud, el recinto amurallado domina la ciudad y los campos regados por el río Argos. Sus orígenes se remontan a la época islámica cuando funcionaba como hisn o fortificación de control.

Después del periodo árabe el rey Alfonso X lo entregaría a la Orden del Temple, lo que lo convirtió en la única encomienda templaria del Reino de Murcia. Años más tarde pasó a manos de la Orden de Santiago, que dejaba también su huella en el conjunto.

Hoy en día la fortaleza conserva murallas con quince torreones y algunos añadidos bélicos como el llamado “canapé”, construido durante la Guerra de la Independencia.

Pero el gran tesoro se encuentra sin duda en su interior: la Basílica-Santuario de la Vera Cruz, levantada en el siglo XVII y coronada con una espectacular fachada barroca de mármol regional del XVIII.

El corazón religioso de Caravaca

La basílica guarda la Vera Cruz: una reliquia de enorme valor devocional que atrae cada año a miles de peregrinos. El templo sorprende además por su planta en cruz latina, su triforio y los arcos que se abren al crucero, creando un efecto monumental alrededor del presbiterio. En su interior también se puede visitar el Museo de la Vera Cruz, que explica la historia y el significado espiritual del lugar.

Declarado Monumento Histórico-Artístico en 1944 y Bien de Interés Cultural por la Ley de Patrimonio Histórico Español de 1985, el conjunto se ha convertido en una de las grandes joyas patrimoniales de la Región.

Más allá de los datos son los propios visitantes quienes mejor describen la experiencia. César L., guía local con más de 800 reseñas, lo resume así: “Un lugar muy bonito con una carga religiosa bastante interesante con unas vistas espectaculares de todo el entorno”.

Otros como Francisco Solís Núñez, recuerdan la importancia histórica: “En su interior encontraremos la basílica de la Vera Cruz. Antaño acuartelamiento de la orden del Temple primero, y después de Santiago”.

No faltan quienes subrayan la atmósfera espiritual del lugar. Lorena, otra visitante, asegura que es un “lugar de peregrinación gracias a su historia y poder energético de protección espiritual”. Y Jorge Luis García Denis lo sitúa en el mapa de la cristiandad: “Vale mucho la pena y si además se vive con el plus de la Fe pues es una experiencia muy bonita visitar una de las cinco ciudades santas de la cristiandad”.

La accesibilidad también suma puntos: según Angel Navarro, se puede llegar en coche y no se paga por la visita. “Después de la celebración de la misa se puede besar la cruz que contiene la reliquia”, añade.

Quienes suben hasta la cima disfrutan no solo de la historia y la espiritualidad, también del entorno, la gastronomía local y la hospitalidad de sus gentes. Hay puestos donde se venden dulces típicos como las famosas yemas de Caravaca, obleas y chocolates. Todo ello completa la experiencia y convierte la visita en algo más que un paseo cultural.