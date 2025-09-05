Faltas de respeto en un vídeo que cuenta cómo es salir con alguien de Murcia: "Parecen SUV normales"

Un vídeo humorístico que en principio buscaba hacer reír ha terminado convertido en un auténtico campo de batalla en redes sociales. La pieza, publicada por la creadora Ve.ron_ni, mostraba su reacción a las declaraciones de amor de un joven con marcado acento murciano. Lo que comenzaba como una broma sin más ha terminado derivando en un cruce de faltas de respeto después de que un comentario ofensivo encendiera la discusión.

En el clip se escucha la voz de un chico diciendo: "Y estoy todo enamorado, ¿sabes? Cierra los ojos, súbete aquí hacha que estamos llegando a un sitio que está todo especial. Cuando yo te diga, abre los ojos, no te vayas a caer que me cuesta un disgusto". La creadora reaccionaba con ironía: "qué suerte tienes de vivir en España. El español tiene que sonar muy romántico: Yo saliendo de Murcia".

La gracia se construía sobre el ya habitual chiste en torno al acento murciano, sin aparente intención de ofender. Sin embargo el comentario que desataba la polémica era mucho más hiriente. Un usuario escribía: "Parecen SUV normales, en Granada igual". Y otro respondió con contundencia: "Ellos lo parecen. Tú lo eres directamente". Esa contestación acumuló más de 500 reacciones y marcaba el inicio de un enfrentamiento que rápidamente se extendió al resto de la comunidad.

A partir de ese momento los comentarios se llenaron de ataques directos, habiendo quien lanzana frases como: "tus padres son hermanos de verdad" o "Es el acento normal de Andalucía oriental y Murcia. De pena". El tono se endurecía hasta convertir un simple vídeo en un espacio de confrontación sobre identidad y forma de hablar.

Sin embargo también había voces que intentaban poner freno a la escalada. Un usuario defendiía con orgullo: "tieneh lo juhto pa sobrevivih. Con acento y orgulloso, pena creerse más que otro por como se habla, no por como sea esa persona". Aun así, la discusión siguió creciendo con réplicas como: "Pues una pena el hablar así, todo el mundo riéndose. Es atroz".

Entre los insultos y la tensión han emergido mensajes de humor y reivindicación. Algunos aprovecharon para subrayar su identidad regional con frases como: "Los murcianicos no hablamos un perfecto castellano, hablamos un PERFECTO MURCIANO!!" o incluso bromas románticas como "Nunca tendré un novio murciano 😔", que se viralizaron y dieron un respiro entre tanta crítica.