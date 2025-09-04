Parece Vitoria, pero es Murcia: así se vería la ciudad si el Ayuntamiento remodelara con árboles y fuentes las plazas del centro

A ningún murciano ni visitante se le escapa verano tras verano: pasear por el centro de Murcia durante los meses de junio, julio y agosto es literalmente una prueba de resistencia. Plazas y calles sin sombra que se convierten en superficies abrasadoras, imposibles de habitar cuando el termómetro se dispara: el asfalto, las baldosas y el hormigón actúan como acumuladores de calor, elevando la temperatura ambiente y generando auténticas islas de calor urbano.

Sin necesidad de ir demasiado lejos en la hemeroteca, el pasado mes de agosto la Región de Murcia sufría una de las olas de calor más duras que se recuerdan. Según el Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo) del Instituto de Salud Carlos III, 16 personas han muerto durante el mes por golpes de calor: un 71,4% más que en el mismo periodo del año anterior. Un dato que pone de relieve hasta qué punto el diseño urbano y la falta de espacios de refugio climático condicionan la salud y el bienestar de la población.

Estado actual de la Plaza de Europa del Rescate y Propuesta de Remodelación creada por IA / Murcia LAB

Para entender la magnitud del problema basta con mirar las imágenes que cada verano difunde MurciaLab. Mediante fotografías térmicas, el colectivo enseña cómo muchas plazas del centro de la ciudad superan los 60 ºC en sus superficies duras, frente a zonas verdes o fuentes que logran rebajar varios grados. En el caso de los parques infantiles instalados sobre suelos sintéticos, las temperaturas detectadas han llegado a rozar los 70 ºC, haciendo imposible su uso durante los meses estivales: “Lo que tenemos son plazas que la gente evita en cuanto llega el calor”.

El consistorio murciano lleva meses anunciando su intención de remodelar hasta una docena de plazas. El proyecto arrancaría con la Plaza Preciosa, que se integraría con Alfonso X y ganaría espacio peatonal mediante un concurso de arquitectura. Sin embargo, desde MurciaLab advierten de que no basta con embellecer el entorno o ampliar aceras: la clave está en crear espacios habitables que ofrezcan sombra, vegetación y elementos de agua.

Estado actual de la Plaza Sardoy y Propuesta de Remodelación creada por IA / Murcia LAB

Qué proponen los expertos para un centro más fresco

Las propuestas elaboradas por MurciaLab, apoyadas en manuales de diseño urbano y en la experimentación con herramientas de inteligencia artificial, dibujan una Murcia muy distinta a la que conocemos:

Plaza Preciosa: más árboles de gran porte (autóctonos para resistir el clima), zonas de juego protegidas y graderías que permitan elevar el nivel de la plaza y salvar el problema del parking subterráneo.

Plaza Sardoy: un espacio residual que podría transformarse en un pequeño oasis con la instalación de una fuente, árboles y bancos.

Plaza del Cristo del Rescate: actualmente dominada por terrazas hosteleras, necesitaría vegetación y suelos blandos para evitar que se convierta en un "horno urbano".

: actualmente dominada por terrazas hosteleras, necesitaría vegetación y suelos blandos para evitar que se convierta en un “horno urbano”. Plaza de Europa: remodelada hace unos años, pero aún inhóspita en verano. Con la incorporación de plataformas con árboles, como en la Plaza Enrique García-Herrera de Málaga, podría convertirse en un refugio climático en pleno centro.

Estado actual de la Plaza Preciosa y Propuesta de Remodelación creada por IA / Murcia LAB

Los datos térmicos respaldan cada una de estas medidas: allí donde hay vegetación o agua, la temperatura superficial baja hasta 20 ºC respecto al entorno inmediato.

El Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal) sitúa a Murcia, Cartagena y Lorca a la cola de Europa en cuanto a acceso a zonas verdes y diseño urbano saludable. Una mala nota que no solo habla de estética o comodidad, sino de bienestar y salud pública.

Los manuales de referencia internacionales que cita MurciaLAB (como la Guía de Diseño para el Espacio Público de Antofagasta (Chile) apuntan a medidas claras: al menos un tercio de la superficie sombreada, pavimentos blandos frente a los duros, fuentes de agua potable, bancos, juegos infantiles y una vegetación que aporte identidad y biodiversidad.