Así fue el idílico experimento social donde nació Pérez-Reverte: un "poblado" para trabajadores que ya no existe en la costa de la Región de Murcia

Zenda donde el escritor recuerda el curioso lugar de la costa murciana en el que pasó su niñez. Allí, en lo que se conocía como el Tras su visita el pasado miércoles a El Hormiguero muchos seguidores de Arturo Pérez-Reverte se han topado con un artículo publicado en Zenda donde el escritor recuerda el curioso lugar de la costa murciana en el que pasó su niñez: lo que se conocía como el Poblado del Valle de Escombreras y donde el cartagenero vivió lo que ahora define como un auténtico paraíso perdido.

En ese texto titulado 'La primera injusticia', el autor de 'Patente de corso' repasa un episodio infantil con su primera maestra, doña Micaela, pero antes hace una descripción muy significativa del sitio donde creció.

Poblado de Escombreras Colección Martínez Blaya Archivos Históricos de la Región de Murcia 01 / Región de Murcia Digital

El poblado que nació junto a la refinería de Escombreras

El escenario al que se refiere Pérez-Reverte era el Poblado del Valle de Escombreras: un núcleo construido en los años 50 junto a la refinería de petróleo que todavía hoy funciona en la zona.

El escritor lo define como un experimento social único en la España de entonces, porque allí convivían en un mismo espacio tanto los obreros como los jefes de la empresa, compartiendo servicios e instalaciones sin distinciones en lo esencial. Había comercios, escuela, iglesia, casino, cine, piscina, transporte e instalaciones deportivas, accesibles a todos los empleados y sus familias.

Como explica el propio Reverte: “Trabajadores de distintos niveles, jefes y obreros, vivían en el mismo lugar y compartían con equidad los servicios”.

Poblado de Escombreras Colección Martínez Blaya Archivos Históricos de la Región de Murcia 02 / Región de Murcia Digital

Aunque existían diferencias sociales a la hora de relacionarse, el escritor recuerda que reinaba un clima de respeto mutuo. Y sobre todo que para los niños aquello era un mundo sin fronteras: “Los mayores convivían con respeto y los niños nos criábamos juntos, jugábamos juntos, correteábamos en pandilla por aquellos campos, montes y orilla del mar, e íbamos al mismo colegio de primaria”.

El autor cartagenero, que vivió allí infancia y primera juventud, no duda en considerarlo un lugar idílico, en su artículo que “Ahora que somos mayores, quienes seguimos vivos recordamos el lugar como un paraíso: primeros juegos, primeros amores, primeras aventuras. Primeras experiencias de la vida”.

Poblado de Escombreras Colección Martínez Blaya Archivos Históricos de la Región de Murcia 03 / Región de Murcia Digital

El poblado de la refinería fue levantado en 1949 y se mantuvo como hogar de cientos de familias hasta mediados de los años 80, cuando comenzó a ser desmantelado y sus últimos habitantes fueron abandonando las viviendas. En aquel momento la expansión industrial de la zona y los proyectos de la empresa hicieron inviable mantener aquel modelo comunitario que había durado más de tres décadas.

Desde entonces solo la refinería sigue en pie porque el poblado desapareció por completo, aunque su recuerdo permanece vivo gracias a iniciativas como el libro 'El poblado de Repesa, un lugar que fue' (2009), elaborado por antiguos vecinos, o en la memoria personal de figuras como Pérez-Reverte.

Poblado de Escombreras Colección Martínez Blaya Archivos Históricos de la Región de Murcia 04 / Región de Murcia Digital

En ese mismo entorno vivió también lo que él llama su “primera injusticia”: un episodio en el colegio cuando, con apenas cuatro años, llevó a clase una plana de escritura que había preparado con esfuerzo. La maestra, convencida de que no la había hecho él, rompió el cuaderno delante de todos: “Por primera vez el mundo me caía encima”.

Poblado de Escombreras Colección Martínez Blaya Archivos Históricos de la Región de Murcia 05 / Región de Murcia Digital

Sin embargo aquella misma maestra, doña Micaela, acabó siendo un apoyo fundamental en sus primeros años de formación. Una paradoja que convirtió en su primera lección de vida y que sigue teniendo eco en la forma en que el autor reflexiona sobre la justicia en sus novelas.