Aviso de la Policía a toda Murcia: estas son las calles por las que pasa hoy la procesión de la Bajada de La Virgen de la Fuensanta 2025

Hoy jueves 4 de septiembre de 2025 Murcia vive uno de esos momentos que se esperan todo el año: la Bajada de la Virgen de la Fuensanta. Es la romería de traslado de la Patrona desde el Santuario de Algezares hasta la Catedral, un recorrido que arranca a las 15:30 y que prevé su llegada sobre las 21:00.

Como en toda celebración multitudinaria, la policía, en coordinación con las demás autoridades, ha dispuesto un dispositivo especial para que el evento se desarrolle con normalidad y, a la vez, se mantenga la movilidad urbana del resto de usuarios de la vía.

Esto incluye una labor de comunicación clara: anticipar qué calles se verán afectadas por el paso de la comitiva para que vecinos, conductores y visitantes lo tengan fácil.

El recorrido comienza a las 15:30 en el Santuario Virgen de la Fuensanta en Algezares y continúa por la calle Nuestra Señora de la Fuensanta, la calle Saavedra Fajardoy la plaza José Canalejas.

Después avanza por la avenida Región de Murcia, la avenida del Progreso, la Ronda Sur y la avenida Pío XII. La procesión sigue por la calle Torre de Romo y la calle Sacerdotes Hermanos Cerón, alcanzando la Iglesia del Carmen alrededor de las 19:30.

Tras esa parada, el trayecto discurre por la Alameda de Colón, la avenida Canalejas y el Puente Viejo, entrando después en la plaza Martínez Tornel. El recorrido continúa por la calle Tomás Maestre, la Glorieta de España y la calle Arenal, para acceder a la plaza Cardenal Belluga.

En los tramos finales se atraviesan la calle Salzillo y la calle Barrionuevo, hasta desembocar en la plaza Hernández Amores, donde la comitiva enfila ya la llegada a la Santa Iglesia Catedral de Santa María en torno a las 21:00 horas según la previsión.