Abandona la oposición y monta su propia librería con 26 años en el centro de Murcia: "Llevaba 4 años preparándome y a un mes de presentarme al examen"

A la larga lista de comercios que abren sus puertas esta temporada en la ciudad de Murcia se suma un proyecto muy especial: una librería independiente y centro cultural que comenzará a funcionar el próximo 8 de septiembre en pleno corazón de la ciudad, concretamente en el barrio de Santa Eulalia.

La noticia en sí ya es motivo de celebración para todos los amantes de la lectura y la vida cultural murciana, más aún en un momento en el que el debate sobre la importancia de leer se ha reabierto en redes sociales a raíz de las desafortunadas declaraciones de María Pombo. Pero lo realmente llamativo de este nuevo espacio es la historia personal que hay detrás.

Se trata de Lola: una joven de 26 años que ha dejado la oposición que preparaba desde hace cuatro años para lanzarse a por uno de sus grandes sueños: abrir su propia librería con espacio cultural.

"El día 16 de mayo de 2025 me dejé la oposición para la que llevaba 4 años preparándome a un mes de presentarme al examen y con posibilidades de ser una de las mejores de mi promoción", cuenta Lola en el primero de varios vídeos publicados en redes sociales donde relata cómo ha sido el proceso de acondicionar el local hasta tenerlo listo para abrir.

Lejos de la frustración o la tristeza que muchos podrían imaginar asegura que ha sentido todo lo contrario: "Lo cierto es que estaba muy ilusionada porque tenía un proyecto y aunque la gente de mi alrededor en un principio se llevó las manos a la cabeza yo en todo momento estaba muy tranquila porque entendí que en la vida una puede tener muchas vocaciones y pasiones aún más y yo por suerte tengo muchas pero llegue a la conclusión de que no todas te pueden hace rfeliz".

Un nuevo faro cultural en Murcia

Con esa claridad Lola tomaba la difícil decisión de dar un giro radical y apostar por lo que siempre había soñado: "Tomé la decisión de lanzarme a por uno de mis grandes sueños: abrir mi propia librería con espacio cultural. Concretamente, la primera librería independiente con este concepto en pleno centro de la ciudad de Murcia".

El espacio se llamará El Faro de Lola y está concebido como mucho más que un lugar para comprar libros. La idea es que se convierta en un punto de encuentro para la cultura, con actividades que acerquen la literatura y el arte a la vida cotidiana del barrio y de toda la ciudad.

Aunque la inauguración oficial tendrá lugar el 6 de septiembre a las 20:00, las puertas de la librería se abrirán al público el día 8 de septiembre.