Rosalía asiste al partido de Carlos Alcaraz contra Lehecka y su reacción ya es lo más comentado del US Open
La cantante ha publicado varias historias en su cuenta de Instagram retransmitiendo el partido
El Arthur Ashe Stadium de Nueva York vivía este martes una de esas noches mágicas en las que el tenis se mezcla con el espectáculo. Carlos Alcaraz, número dos del mundo, se jugaba el pase a semifinales del US Open 2024 frente al checo Jiri Lehecka. El murciano no fallaba y se imponía con autoridad por 6-4, 6-2 y 6-4, firmando un partido impecable en el que no cedió ni un solo saque.
Entre el público además de miles de aficionados, hubo una espectadora muy especial: Rosalía. La cantante catalana se dejaba ver en la grada siguiendo con atención cada punto. Su reacción, con la boca abierta y aplaudiendo con una sonrisa tras uno de los mejores intercambios del encuentro, fue rápidamente captada por las cámaras y ha terminado por convertirse en una de las imágenes más comentadas del torneo.
Bastó ese instante para que las redes sociales se llenaran de vídeos, fotos y comentarios. Cuentas de seguidores como ROSALÍA INFO, ROSALIA MOTOMAMIS o Rosalía Global compartieron clips del momento, destacando lo mucho que disfrutó la artista con el espectáculo de Alcaraz. Incluso perfiles dedicados al tenis, como Carlos Alcaraz Brasil, recogieron la escena con entusiasmo.
Aunque esta aparición en Nueva York ha sorprendido a muchos, lo cierto es que Rosalía ya había mostrado públicamente su admiración por el murciano. Durante una entrevista con Vogue en la fiesta previa a los Juegos Olímpicos de París 2024, la artista reconoció lo que más le apetecía vivir en esos días: "No puedo esperar a ver a Rafa Nadal y Carlos Alcaraz. Son de mi país y creo que será muy emocionante verlos juntos".
- Se pide a los hogares murcianos que aseguren puertas y ventanas: a partir del 1 de septiembre
- Comienzan las obras para construir el mayor parking disuasorio de Murcia
- Localizado el cuerpo sin vida del bañista desaparecido en Abarán
- Francisco Lucas, nuevo delegado del Gobierno en la Región de Murcia
- El cabañuelo de Mula hace su predicción: vendrán lluvias, frío y heladas
- Cambio de tiempo en Murcia: vuelven las altas temperaturas, de más de 35 grados, a partir de este día
- Dosis de realidad para el Real Murcia
- La Región se prepara para un otoño de lluvias torrenciales y riesgo de danas