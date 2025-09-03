Muy pocos murcianos lo saben, pero esta es la leyenda que da origen al nombre de la Virgen de la Fuensanta

Ante la inminente llegada de la Virgen de la Fuensanta a Murcia el próximo jueves 4 a las 15:30 desde el santuario, la ciudad ya empieza a prepararse para la romería. Como cada añomiles de personas van a acompañar a la patrona en su camino hacia la Catedral y junto a la emoción y las vivencias, surgen también muchas preguntas sobre su historia como de dónde viene su nombre.

La respuesta no es tan conocida. La historiadora María Martínez, catedrática de Historia Medieval de la Universidad de Murcia, explica que el origen del título de la Virgen está íntimamente ligado al agua.

Por un lado porque la casa-ermita dedicada a la Virgen que dió origen físico al culto (la "advocación") se ubica sobre el manantial de El Hondoyuelo, en plena Sierra de Carrascoy. Y por otroporque “se la invoca mediante rogativas para que la lluvia palie la sequía de esta tierra”.

Dicho de otra forma “La Fuensanta” simboliza una doble fuente de vida y de salvación: la del agua que brota de la tierra y la de la fe que sostiene a los murcianos en tiempos difíciles.

El nombre de la Virgen viene de ese topónimo (Fuensanta, “Fuente Santa”) que señalaba un rincón natural convertido con el tiempo en lugar de peregrinación: allí acudían hombres y mujeres con la esperanza de sanar enfermedades o simplemente buscando consuelo espiritual.

Con los años las autoridades de aquella época reforzaron esa asociación, de manera que un elemento tan sencillo como el agua se consolidó en el imaginario popular como un símbolo de protección divina.

El libro 'Fuensanta, La virgen patrona de Murcia' recuerda además que algunos estudiosos han planteado la posibilidad de que existiera algún tipo de culto ya en tiempos romanos o visigodos e incluso durante la presencia musulmana en Murcia. La arqueología respalda en parte esta hipótesis pues en zonas como Algezares, Verdolay o La Alberca se han hallado restos de asentamientos antiguos. Pero la propia Martínez lo deja claro: “no creo que pueda establecerse una continuidad entre la posible devoción mariana de época romano-visigoda, musulmana y castellana bajomedieval de la Fuensanta”.

Lo más razonable, dice, es situar el inicio del culto en la segunda mitad del siglo XIII, después de que el reino de Murcia pasara a manos de Castilla. En ese proceso de cristianización de la sociedad, la devoción a la Virgen se convirtió en una herramienta de cohesión y de identidad.

Lo que sí está documentado es que el nombre “camino de la Fuensanta” aparece ya en un escrito de 1356. Para entonces, el lugar era ya bien conocido, al menos como espacio donde el agua tenía fama de ser curativa. Solo más tarde llegaría la ermita y después el santuario, que es el que todavía hoy custodia la imagen que baja cada septiembre y cada Cuaresma a la ciudad.