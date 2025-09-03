De menús y bebidas gratis a descuentos del 50%: así celebra su llegada a Murcia el primer restaurante 'Korean fried chicken'
Entre el 5 y el 7 de septiembre el local activará varias promociones para celebrar su inauguración
Entre los muchos locales que abren esta temporada en la ciudad de Murcia, hay uno que destaca por encima del resto: se trata del primer restaurante especializado en pollo frito coreano, una propuesta gastronómica que llega directamente desde Corea del Sur y que promete conquistar los paladares murcianos.
El establecimiento, bajo el nombre de Up Chicken Murcia, abrió sus puertas el pasado 16 de agosto en plaza Santo Domingo lo ha hecho con una batería de promociones irresistibles que estarán activas desde el 5 de septiembre hasta el 7 de septiembre.
Para celebrar su llegada Up Chicken ha lanzado varias promociones que han despertado la curiosidad de los vecinos. Durante los tres días de promoción los primeros diez clientes reciben un menú gratis, mientras que en la franja de 13:00 a 15:00 horas toda la carta se ofrece con un 50% de descuento.
Además, entre las 15:00 y las 18:00 horas se puede disfrutar de una bebida gratis siempre que el consumo mínimo por persona alcance los 10 euros.
El local se encuentra en pleno centro de Murcia, en la Plaza Santo Domingo y busca convertirse en un punto de encuentro para jóvenes, familias y amantes de la comida asiática. Más allá de la promoción puntual, el concepto de este tipo de restaurantes combina tradición y modernidad, con un estilo urbano que ya triunfa en otros países como Corea del Sur o Estados Unidos.
