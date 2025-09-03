Esta es la calle del centro de Murcia donde abrirá el esperado Kawaii Café, la cafetería "más cute de España"

Hace varias semanas que se confirmó lo que muchos jóvenes murcianos esperaban: la llegada de Kawaii Café a la ciudad. El proyecto, nacido en Madrid, se ha hecho un nombre por ofrecer mucho más que café. Se trata de un espacio temático donde “ir a tomar un café con amigos se convierte en una fantasía que te traslada de nuevo a tu infancia”.

El éxito del local en la capital ha sido tal que su expansión a Murcia no ha tardado en convertirse en uno de los anuncios más comentados del verano. No es para menos en tanto que se trata de una de las cafeterías autodenominadas más originales de España, reconocida por su estética colorida, sus rincones pensados para hacer fotos y una atmósfera desenfadada que engancha tanto a adolescentes como a adultos.

Detrás de Kawaii Café están África y Joaquín: dos jóvenes que decidieron emprender tras un viaje a Guatemala cuando Joaquín, gran amante del café, propuso abrir una cafetería que no fuera convencional, sino un lugar capaz de reflejar sus personalidades: “Ideamos Kawaii Café tal y como nosotros somos”. De ahí surgió una esencia muy particular que ellos mismos resumen con tres conceptos: ser random, auténticos y fuck formalidad.

Lo que han contado en su último reel

En uno de sus últimos reels publicados en redes sociales, África y Joaquín han mostrado cómo avanzan las obras del nuevo local en Murcia. Aún en plena transformación, el vídeo deja ver las paredes sin terminar y rincones vacíos que pronto estarán llenos de color.

Los fundadores explican que todavía no pueden anunciar una fecha oficial: “de momento tenemos mucho trabajo por delante y queremos esperar a que todo esté perfecto para deciros qué día vamos a abrir y el lugar del local”. Sin embargo sí han querido dar a sus seguidores una primera pista.

“Os vamos a dar una pista de la calle en la que estamos, esto es justamente lo que vemos enfrente del local”, dicen mientras giran la cámara hacia el exterior. También avanzan que uno de los puntos más esperados será “la pared de peluches para que os hagáis fotos superkawaii” y un enorme grafiti que decorará el interior.

Tras semanas de especulación y pistas visuales en redes sociales, ya sabemos dónde estará el nuevo Kawaii Café. El local se encuentra en pleno centro, concretamente en Calle Alejandro Seiquer, 2, 30001 Murcia.

Una ubicación estratégica que conecta directamente con el ambiente juvenil y universitario de la ciudad, lo que asegura que, cuando se anuncie la fecha de apertura, el local se llene desde el primer día.