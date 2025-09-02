Indignación contra Leroy Merlín por la descripción sexista de varios productos de su web "para mujeres y principiantes"

Parece un bulo, pero una sencilla búsqueda en Google confirma la denuncia del perfil EtFelicitoFill en X (Twitter): la cadena francesa de tiendas especializadas en bricolaje, construcción, decoración y jardinería Leroy Merlín tiene a la venta tres estanterías de almacenamiento de escritorio cuyo montaje está indicado "para mujeres y principiantes".

Se trata de estanterías pequeñas y ligeras, pensadas para ubicarse sobre mesas o escritorios. El texto de las características asegura que son fáciles de limpiar y resistentes a las manchas, además de incluir las referencias previas a la frase machista, indicando que cuenta con agujeros pretaladrados para simplificar el montaje. En la ficha puede leerse de manera literal: "simplemente apriete los tornillos con un destornillador y ensamble los componentes. Es sencilla y práctica, ideal para mujeres y principiantes".

Resultado de busqueda Google Estantería Mujeres y principiantes / L.O.

El matiz polémico está en esa frase. El redactado parece querer indicar que el producto es de montaje sencillo, por lo que resultaría adecuado para "principiantes" en bricolaje. Al asociar la palabra "mujeres" a "principiantes" el resultado genera un mensaje discriminatorio que no tiene sentido en relación con el uso de una estantería, pero sí como referencia a las habilidades manuales.

Captura de pantalla de la ficha del producto 02/09 (14:00) / L.O.

Tras la polémica Leroy Merlin ha emitido un comunicado en sus redes sociales afirmando que "En Leroy Merlin condenamos firmemente cualquier mensaje discriminatorio en nuestra comunidad por lo que pedimos disculpas" e inculpando a un "vendedor externo" que no ha sido identificado. La compañía también asegura que ha tomado medidas inmediatas, retirando todos los productos de ese vendedor externo de su marketplace y suspendiendo su actividad comercial.

Aun así a fecha de publicación de este artículo, los enlaces de las estanterías siguen activos en la web de la compañía y continúan indexados en Google.